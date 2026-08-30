Официално: Милан продаде Рафа Леао

Милан обяви, че Рафаел Леао се присъединява към турския гранд Галатасарай с постоянен трансфер. Португалецът напуска „росонерите“ след седем сезона в клуба. От Галатасарай потвърдиха, че ще платят фиксирана сума от 38 милиона евро, без да се включват бонуси. В допълнение, Милан ще запази 20% от правата при бъдеща продажба на играча.
Договорът на португалския национал с Милан изтичаше през лятото на 2028 г., като му оставаха малко под два сезона до края му.
След преминаването си в Турция Леао ще получи значително увеличение на заплатата. Потвърдената му нетна заплата ще бъде в размер на 10 милиона евро на сезон, като в тази сума също не са включени бонусите.
Астън Вила също водеше преговори за привличането на Леао към края на летния трансферен прозорец, но английският клуб не успя да изравни офертата на Галатасарай, както по отношение на трансферната сума, така и по личните условия.
През последните седем години Леао беше една от големите звезди на Милан. Той записа 291 официални мача за „росонерите“ във всички турнири, от които 227 в Серия А. Португалецът бе избран за най-полезен играч в лигата през сезон 2021/22, когато Милан спечели Скудетото.
С екипа на италианския гранд той достигна и до полуфинал в Шампионската лига през сезон 2022/23 и спечели Суперкупата на Италия под ръководството на Сержио Консейсао през 2024/25.
Леао отлетя за Истанбул в събота, където при пристигането си на летището беше посрещнат от екзалтирани тълпи от фенове. През първия си сезон в Турция Леао ще носи фланелката с номер 27. В Галатасарай той ще си партнира с друг бивш носител на наградата за най-полезен играч в Серия А – Виктор Осимен, както и с играчи като Льорой Сане, Илкай Гюндоган и Давинсон Санчес.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google