Официално: Милан продаде Рафа Леао

Милан обяви, че Рафаел Леао се присъединява към турския гранд Галатасарай с постоянен трансфер. Португалецът напуска „росонерите“ след седем сезона в клуба. От Галатасарай потвърдиха, че ще платят фиксирана сума от 38 милиона евро, без да се включват бонуси. В допълнение, Милан ще запази 20% от правата при бъдеща продажба на играча.

One last taste of Rafa’s magic 🏄‍♂️ ✨ pic.twitter.com/pErZkoZ8aE — AC Milan (@acmilan) August 30, 2026

Договорът на португалския национал с Милан изтичаше през лятото на 2028 г., като му оставаха малко под два сезона до края му.

След преминаването си в Турция Леао ще получи значително увеличение на заплатата. Потвърдената му нетна заплата ще бъде в размер на 10 милиона евро на сезон, като в тази сума също не са включени бонусите.

Rafael Leao: "Galatasaray beni buraya getirmek için Haziran ayından beri büyük bir efor harcadı. Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük oyunculardan oluşan büyük bir takım var zaten, ben de buna katkı vermek istiyorum." pic.twitter.com/TVEKxVzM3L — Parliament (@parliament1_) August 30, 2026

Астън Вила също водеше преговори за привличането на Леао към края на летния трансферен прозорец, но английският клуб не успя да изравни офертата на Галатасарай, както по отношение на трансферната сума, така и по личните условия.

През последните седем години Леао беше една от големите звезди на Милан. Той записа 291 официални мача за „росонерите“ във всички турнири, от които 227 в Серия А. Португалецът бе избран за най-полезен играч в лигата през сезон 2021/22, когато Милан спечели Скудетото.

С екипа на италианския гранд той достигна и до полуфинал в Шампионската лига през сезон 2022/23 и спечели Суперкупата на Италия под ръководството на Сержио Консейсао през 2024/25.

Леао отлетя за Истанбул в събота, където при пристигането си на летището беше посрещнат от екзалтирани тълпи от фенове. През първия си сезон в Турция Леао ще носи фланелката с номер 27. В Галатасарай той ще си партнира с друг бивш носител на наградата за най-полезен играч в Серия А – Виктор Осимен, както и с играчи като Льорой Сане, Илкай Гюндоган и Давинсон Санчес.

🚨🇹🇷 FOLLIA GALATASARAY PER RAFA LEÃO!



🔥 I tifosi #cimbom prendono letteralmente d’assalto la macchina che trasporta il portoghese dopo il suo arrivo a Istanbul.



🟡🔴 Entusiasmo incontenibile per il nuovo acquisto del Galatasaray pic.twitter.com/ZEOeBOxYlS — Gianluigi Longari (@Glongari) August 29, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google