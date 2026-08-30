Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Официално: Милан продаде Рафа Леао

Официално: Милан продаде Рафа Леао

  • 30 авг 2026 | 13:55
  • 5393
  • 4
Официално: Милан продаде Рафа Леао

Милан обяви, че Рафаел Леао се присъединява към турския гранд Галатасарай с постоянен трансфер. Португалецът напуска „росонерите“ след седем сезона в клуба. От Галатасарай потвърдиха, че ще платят фиксирана сума от 38 милиона евро, без да се включват бонуси. В допълнение, Милан ще запази 20% от правата при бъдеща продажба на играча.

Договорът на португалския национал с Милан изтичаше през лятото на 2028 г., като му оставаха малко под два сезона до края му.

След преминаването си в Турция Леао ще получи значително увеличение на заплатата. Потвърдената му нетна заплата ще бъде в размер на 10 милиона евро на сезон, като в тази сума също не са включени бонусите.

Астън Вила също водеше преговори за привличането на Леао към края на летния трансферен прозорец, но английският клуб не успя да изравни офертата на Галатасарай, както по отношение на трансферната сума, така и по личните условия.

През последните седем години Леао беше една от големите звезди на Милан. Той записа 291 официални мача за „росонерите“ във всички турнири, от които 227 в Серия А. Португалецът бе избран за най-полезен играч в лигата през сезон 2021/22, когато Милан спечели Скудетото.

С екипа на италианския гранд той достигна и до полуфинал в Шампионската лига през сезон 2022/23 и спечели Суперкупата на Италия под ръководството на Сержио Консейсао през 2024/25.

Леао отлетя за Истанбул в събота, където при пристигането си на летището беше посрещнат от екзалтирани тълпи от фенове. През първия си сезон в Турция Леао ще носи фланелката с номер 27. В Галатасарай той ще си партнира с друг бивш носител на наградата за най-полезен играч в Серия АВиктор Осимен, както и с играчи като Льорой Сане, Илкай Гюндоган и Давинсон Санчес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света

Синът на Микел Артета има рядка особеност, която се среща само при 1% от хората по света

  • 30 авг 2026 | 11:32
  • 3563
  • 3
Фиорентина вади от употреба номер 10 за юбилейния сезон в чест на своя легенда

Фиорентина вади от употреба номер 10 за юбилейния сезон в чест на своя легенда

  • 30 авг 2026 | 09:18
  • 2313
  • 1
Гризман блесна с гол и асистенция от решаващо значение за отбора си в МЛС

Гризман блесна с гол и асистенция от решаващо значение за отбора си в МЛС

  • 30 авг 2026 | 08:54
  • 1952
  • 0
Да похарчиш 300 милиона и да си последен

Да похарчиш 300 милиона и да си последен

  • 30 авг 2026 | 08:34
  • 15234
  • 22
Шампионът Интер с първо гостуване за сезона

Шампионът Интер с първо гостуване за сезона

  • 30 авг 2026 | 08:15
  • 1072
  • 0
Вдъхновеният Реал посреща Малага

Вдъхновеният Реал посреща Малага

  • 30 авг 2026 | 08:05
  • 2900
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Съставите на Челси и Брайтън, Мартинес веднага застава на вратата

Съставите на Челси и Брайтън, Мартинес веднага застава на вратата

  • 30 авг 2026 | 15:06
  • 1290
  • 0
Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 14700
  • 88
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 7555
  • 45
Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
  • 7496
  • 15
Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

  • 30 авг 2026 | 13:10
  • 5065
  • 4
Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
  • 10229
  • 5