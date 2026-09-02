Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

Новият контракт на Макс Верстапен с Ред Бул до края 2030 сложи окончателен край на месеци спекулации относно бъдещето на четирикратния световен шампион във Формула 1, а според Хелмут Марко моментът за това не би могъл да бъде по-добър.

Удължаването на договора, обявено в четвъртък преди домашното състезание на Верстапен ан „Зандвоорт“, обвързва 28-годишния пилот с базирания в Милтън Кийнс отбор за забележителния му 15-и сезон с шесткратните шампиони при конструкторите. Бившият съветник на Ред Бул и ръководител на програмата за млади пилоти, Марко, който е отговорен за привличането на Верстапен в отбора, побърза да изтъкне какво означава преподписването на 71-кратния победител за тима.

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„Това е правилният сигнал в точния момент. Това ще донесе спокойствие и стабилност в отбора, но всичко е свързано с представянето, а емоциите са силни. Резултатът е най-важен... той ще е очертал своите условия“, заяви Марко пред Krone Zeitung.

Бъдещето на Верстапен беше обект на интензивни дискусии в падока през голяма част от 2025 и началото на 2026, като клаузи за напускане, свързани с представянето в предишния му договор, който беше до края на 2028, отваряха вратата за евентуално преминаване в друг отбор. Макларън и Мерцедес бяха двете най-често споменавани дестинации, като неформални разговори между мениджмънта на Верстапен (Реймонд Вермюлен) и Макларън бяха потвърдени и от двете страни, а шефът на Мерцедес Тото Волф призна за разговори зад затворени врати.

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Самият Верстапен обаче намекна, че оттеглянето от спорта е по-реалистична алтернатива от смяната на отбора при подновяването на договора, като нидерландецът открито обмисляше живот извън Формула 1, след като изрази разочарование от някои елементи на спорта. В крайна сметка той избра да остане. А за Марко последиците от това решение се простират далеч отвъд самия пилот.

„Макс е лицето на целия отбор, водеща фигура“, каза Марко, преди да добави, че удължаването на договора е „решаващ фактор“, тъй като „всеки амбициозен инженер иска да работи с най-добрия пилот“.

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Продължителността на сделката е забележителна. Обвързвайки се до 2030, договорът на Верстапен съвпада с края на настоящия цикъл на V6 турбо-хибридните задвижващи системи и го отвежда до прага на това, което се очаква да бъде следващата голяма промяна в регулациите на Формула 1. ФИА се стреми към преминаване към 2.4-литрови V8 двигатели, работещи с напълно устойчиви горива, като 2031 е най-вероятната дата за въвеждането им, въпреки че по-ранен старт през 2030 остава възможен, ако производителите се съгласят.

„Дали нов двигател ще бъде въведен през 2030 или 2031, предстои да видим. Това със сигурност изигра роля“, добави Марко.

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Снимки: Gettyimages