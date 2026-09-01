Ред Бул обяви привличането на висш технически кадър от Астън Мартин

Отборът на Ред Бул официално обяви, че подсилва техническия си екип с привличането на Том Макълъф от Астън Мартин, който ще заеме поста на бъдещ ръководител на състезателните операции.

Макълъф ще се присъедини към базирания в Милтън Кийнс тим в началото на 2027 гodina, след като изтече задължителният му отпуск от групата на Астън Мартин.

We're delighted to welcome Tom to the Team at the beginning of 2027 💙#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/exy1I5ctoi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 1, 2026

Кариерата на Макълъф включва периоди в Рейнард Инженеринг, Уилямс и Заубер. Той става част от Астън Мартин през 2014, когато отборът все още се наричаше Форс Индия, първоначално като главен състезателен инженер. През януари 2018 е повишен до директор по представянето.

През януари 2025 обаче той е преместен от отбора във Формула 1 заради слабите резултати през втората половина на 2023 и през целия сезон 2024. Тогава той поема ролята на директор по представянето в Астън Мартин Пърформанс Текнолъджис.

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През август 2026 беше обявено, че той напуска изцяло групата на Астън Мартин, а сега се присъединява към Ред Бул на новосъздадената позиция „ръководител на състезателните операции“.

„Щастливи сме да приветстваме Том в отбора в началото на 2027 г. и очакваме с нетърпение богатството от опит и експертиза, които той ще донесе на тази позиция“, се казва в кратко изявление на Ред Бул.

Привличането му е второто голямо име, което Ред Бул успява да привлече от друг отбор, след като си осигури услугите на Гуен Лагру от Мерцедес като съветник за млади пилоти.

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Снимки: Gettyimages