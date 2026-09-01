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Ред Бул разкри допълнителна полза от новия договор на Макс Верстапен

  • 1 сеп 2026 | 15:26
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Шефът на отбора на Ред Бул, Лоран Мекис, изтъкна допълнително предимство от удължаването на контракта на Макс Верстапен.

Четирикратният световен шампион обвърза бъдещето си с Биковете по-рано тази година, подписвайки удължаване, което ще го задържи в Милтън Кийнс до края на сезон 2030. През последните години Ред Бул претърпя значителни кадрови промени, като ключови фигури преминаха в конкурентни отбори.

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Въпреки това Мекис вярва, че присъствието на Верстапен сега служи като мощен магнит, който може да привлече най-добрите инженерни и технически таланти в организацията.

„Това е от огромно значение. Знаете, че добрите специалисти, а в крайна сметка ние се интересуваме само от най-добрите момчета и момичета.

„Добрите кадри имат избор и говоря както за нашите хора, така и за хората в другите отбори. Те имат избор, защото са много, много добри в това, което правят.

„И точно както Макс трябваше да избере към кой отбор да се обвърже, те също имат избор накъде да поемат. Всички ние сме обединени от едно-единствено нещо – искаме да побеждаваме.

„А когато можеш да кажеш, че най-бързият пилот в света е при нас, това е огромен елемент на стабилност. Това е огромен елемент на амбиция“, заяви Мекис.

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Ред Бул преживя труден старт на сезон 2026, но Мекис подчерта, че отборът остава изцяло фокусиран върху завръщането си начело на стартовата решетка.

„Тогава всички разбират, че всичко останало, което изграждаш, е подчинено на тази единствена цел – да побеждаваш. Така че това е много важен елемент.

„Не трябва да го използваме като извинение. Това е много голям плюс. Трябва да работим върху всичко останало, за да сме сигурни, че продължаваме да се развиваме и да привличаме всички таланти“, каза той.

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Снимки: Gettyimages

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