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Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

  • 2 сеп 2026 | 15:03
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Джордж Ръсел вярва, че Мерцедес трябва да се „надява“ подобренията по болида „да проработят“, когато най-накрая бъдат въведени, след като тимът „не е в синхрон“ във войната за развитие.

W17 не е получавал голям пакет с подобрения от Гран При на Канада през май. Въпреки това Мерцедес все още води в класирането при конструкторите с 87 точки пред Ферари преди Гран При на Италия. В същото време Ръсел е на 59 точки зад съотборника си Андреа Кими Антонели в класирането при пилотите, разделяйки второто място с Люис Хамилтън от Ферари. Ръсел е пред Хамилтън благодарение на двете си победи срещу едната за седемкратният световен шампион.

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Въпреки това възраждащият се Ландо Норис от Макларън вече е само на 24 точки зад Ръсел, а Антонели твърди, че Макларън „вече е болидът, който трябва да бъде победен“ след доминиращата победа на Норис в Гран при на Нидерландия. Шефът на Сребърните стрели Тото Волф заяви, че поради „финансовите реалности“ на тавана на разходите, Мерцедес няма средствата да въвежда подобрения толкова бързо, колкото Ферари или Макларън.

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Това означава, че отборът задържа своите разработки, преди да представи голям пакет по-късно през годината. Очаква се вторият такъв пакет с подобрения по W17 да бъде готов за Гран При на Бахрейн в Малайзия в началото на октомври, като преди това предстоят още три старта в Италия, Испания и Азербайджан.

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„Предвид факта, че далеч не сме толкова доминиращи, колкото бяхме преди, мисля, че като цяло това беше един много солиден уикенд“, обясни Ръсел след края на Гран При на Нидерландия.

„Не бях на подиума в моменти, когато имахме най-добрия болид, а Кими се представяше на самия връх. Сега темпото между двама ни изглежда много сходно и това е добра стъпка напред за мен.

„Вече не се сблъсквам с толкова много проблеми, колкото имах в края на първата половина на сезона, и това ми позволява да се съсредоточа върху работата си. Но мисля, че предстоящите два или три състезателни уикенда ще бъдат предизвикателство и за двама ни, чисто защото не сме в синхрон с подобренията.

„Има още много път. Мисля, че Ферари изглеждат страхотно. Ландо също беше на полпозишън в последните две състезания, така че не можеш да отписваш никого.

„Имаме тези предстоящи подобрения. Трябва да се надяваме, че ще проработят. Необходим е само един проблем с дадено подобрение, то да не сработи както очакваш, и преди да се усетиш, вече не се бориш всяка седмица и може да бъдат пропуснати много точки“, добави британският пилот на Мерцедес.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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