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Кими Антонели остава оптимист за Гран При на Италия въпреки тежкото наказание

  • 1 сеп 2026 | 14:59
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Андреа Кими Антонели остава оптимист за шансовете си за успех в домашната му Гран При на Италия, въпреки че ще стартира от дъното на решетката. Пилотът на Мерцедес ще получи изцяло нова задвижваща система на „Монца“, която е извън разрешението му бройки и поради тази причина ще бъде наказан за старта.

До този момент през сезона италианецът вече е използвал максимално допустимите четири двигателя с вътрешно горене (ДВГ), три батерии и три контролни електроники, както и четири изпускателни системи. Той все още е в рамките на позволения брой турбокомпресори и MGU-K, но е взето стратегическо решение да се въведе изцяло нова задвижваща система за финалната част от битката за титлата.

И двете коли на Мерцедес с наказание на „Монца“?
И двете коли на Мерцедес с наказание на „Монца“?

Това означава, че дори да спечели квалификацията пред родна публика, Антонели няма да стартира от полпозишъна. Въпреки това пилотът, който води в класирането с 59 точки пред съотборника си Джордж Ръсел и Люис Хамилтън, които делят второто място, напълно подкрепя решението.

Антонели може да стане “най-евтиният” шампион
Антонели може да стане “най-евтиният” шампион

„Очевидно е, че отивам в Монца с наказание за двигателя, но все още смятам, че това е най-добрата писта, на която да го понеса. Разбира се, това е моето домашно състезание и всичко останало, но мисля, че е най-подходящото място за това. Вярвам, че все още ще имам шанс да постигна страхотен резултат и да спечеля добри точки“, заяви Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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