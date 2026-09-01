Верстапен се завръща в GT3 през октомври, търси звезден съотборник

Макс Верстапен отдавна е изразявал своята страст към GT състезанията и изглежда, че по-късно тази година предстои ново негово участие.

Четирикратният шампион във Формула 1 може да се появи отново зад волана на автомобила Мерцедес-AMG GT3 на своя отбор Верстапен Рейсинг през октомври. Упорит слух в средите на GT надпреварите предполага, че нидерландският пилот ще бъде на стартовата решетка в Портимао между 16 и 18 октомври по време на финалния кръг от GT World Challenge.

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Ако това се случи, се очаква Верстапен да си партнира с Крис Лълам в Мерцедес-AMG GT3, но името на третия пилот все още не е обявено. Даниел Хункадела и Жул Гунон, които са част от редовния състав за състезанията за издръжливост през този сезон, по всяка вероятност няма да бъдат на разположение поради ангажиментите си в Световния шампионат за издръжливост (WEC) в Каталуния.

Това отваря възможност за интересен заместник до Верстапен и Лълам. Според информациите отборът разглежда няколко варианта, като едно забележително име вече се спряга – Алекс Палоу. Твърди се, че суперзвездата от Индикар е кандидат да се присъедини към тима в Португалия и ще бъде свободен, тъй като сезонът в американските серии приключва още този уикенд.

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Самият Верстапен е изразил предпочитание именно Палоу да бъде третият пилот. Дали това желание ще бъде изпълнено, засега остава неясно. Евентуално завръщане в Мерцедес-AMG GT3 за пореден път би подчертало колко сериозно Верстапен приема своя GT3 проект, но участието му би означавало, че го очакват няколко изключително натоварени седмици.

Състезанието в Португалия ще бъде оградено от две серии от по три поредни кръга във Формула 1. Преди надпреварата от GT World Challenge в Портимао ще се проведат състезанията от Формула 1 в Азербайджан, Малайзия и Сингапур, а след това предстоят стартовете в САЩ, Мексико и Бразилия.

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Напоследък нидерландецът все по-активно се включва в програмата и съчетава кариерата си във Формула 1 с участия в състезания за издръжливост. По-рано тази година той вече сформира успешно партньорство с Хункадела и Гунон.

„От името на Мерцедес-AMG Моторспорт не мога нито да потвърдя, че Макс Верстапен ще участва във финалния кръг на GT World Challenge в Портимао, нито че Жул Гунон и Даниел Хункадела ще пропуснат събитието. В момента оценяваме различни сценарии, за да сме сигурни, че можем да се състезаваме ефективно в Портимао с нашите отбори“, каза говорител на Мерцедес

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Снимки: Imago