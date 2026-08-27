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Чип Ганаси Рейсинг и Алекс Палоу ще почетат Алекс Занарди на "Лагуна Сека"

  • 27 авг 2026 | 17:56
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Отборът на Чип Ганаси Рейсинг показа разцветката, с която Алекс Палоу ще се състезава в последното състезание за сезона в Индикар, което ще се проведе на „Лагуна Сека“ в края на следващата седмица.

В Гран При на Монтерей испанецът, който е на път да си гарантира своята пета титла в Индикар в последните шест години, ще използва цветова схема, с която ще отдаде своята почит към починалия в началото на месец май Алекс Занарди. Легендарният италианец има две титли зад Океана през 1997 и 1998, които бяха спечелени именно в отбора на Чип Ганаси.

Тогава тимът все още беше спонсориран от популярната търговска верига Target, а по колите на Занарди и Джими Васер бяха изрисувани жълти светкавици на тъмно червен фон. Именно подобна цветова схема ще използва Палоу след седмица на „Лагуна Сека“, където в края на 1996 година Занарди направи едно от най-запомнящите се изпреварвания изобщо в историята, задминавайки Брайън Херта в „Тирбушона“ в последната обиколка, за да спечели състезанието.

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Снимки: Imago

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