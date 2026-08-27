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Пирели обяви гумите за състезанията в Азербайджан, Малайзия и Сингапур

  • 27 авг 2026 | 14:03
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Официалният доставчик на гуми във Формула 1, Пирели, обяви кои смеси ще предостави на отборите за състезанията в Азербайджан, Малайзия и Сингапур.

По традиция италианската компания ще заложи на своите най-меки продукти (С3, С4 и С5) за уличните трасета в Баку и Сингапур, на които сцеплението и деградацията са доста ниски.

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На „Сепанг“ пък, където асфалтът е доста абразивен и има множество бързи криви, пилотите ще получат смесите С2, С3 и С4. Този избор напълно съответства с гумите, които Пирели предостави при последната визията на Формула 1 в Малайзия през 2017 година. Тогава италианската компания заложи на супер меките, меките и средно твърдите гуми от своята гама, които кореспондират на днешните С2, С3 и С4.

Като аргументация за своя избор от Пирели посочват тяхното желание да има минимална разлика между времената при стратегии с едно и две спирания в бокса на „Сепанг“. Надеждата е това да подтикне повече пилоти и отбори към по-агресивен подход с две смени на гуми в хода на надпреварата за Гран При на Бахрейн.

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Снимки: Gettyimages

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