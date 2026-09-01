Ямаха отговори на критиките и бойкота на Фабио Куартараро

След критиките на Фабио Куартараро и заявеното от него намерение да спре да помага на Ямаха, производителят отвърна на удара, като призова французина да преосмисли поведението си.

Предстоящата раздяла между Куартараро и Ямаха в края на сезона в MotoGP изглежда никога не е била толкова дълга и проточена, колкото след уикенда в Арагон. Освен забележително слабото представяне на пилота, напрежението между двете страни беше изложено на показ, което допълнително подкопа оставащата връзка между състезателя и производителя, работили заедно през последните осем години.

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Още в началото на уикенда Куартараро се оплака, че е третиран като „тестов пилот“ с части, които според него не носят особена полза. Той не скри липсата си на мотивация преди напускането си след три месеца. Преди всичко французинът подчерта, че не желае да помага на Ямаха в разработката на мотоциклета за 2027 гodina, като се позова на „лични причини“.

Настоящите трудности изваждат на преден план един отдавнашен проблем, който така и не е намерил решение – решението за преминаване към V4 двигател. Той беше въведен още през този сезон, година преди преминаването към 850-кубиковите правила, очевидно против желанието на Куартараро.

„Отношенията ни вече се бяха усложнили и преди това, особено заради дискусиите, които водихме за това кой мотоциклет да използваме през 2026. За мен изборът беше ясен: трябваше да останем с редовия четирицилиндров двигател. В крайна сметка Ямаха реши да продължи с V4. Това беше трудно за приемане“, обясни Куартараро, цитиран от L'Equipe.

Каквото и да е било вътрешното управление на този спор, днес е ясно, че е достигната повратна точка в начина, по който пилотът и неговият производител успяват да работят заедно. А липсата на мотивация, демонстрирана от Куартараро в Испания, не беше приета особено добре от висшето ръководство. Паоло Павезио, изпълнителен директор на Ямаха Мотор Рейсинг, изтъкна липсата на „обективност“ у французина, като същевременно защити ефективността на новите части, предложени му.

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„Фабио редовно се оплаква, че не разработваме мотора, а когато го помолим да тества нови части, той ни критикува за това, казвайки, че губи ориентация. Липсва му малко обективност. Разбира се, не сме на нивото, на което бихме искали. Но както и нашите съперници, ние се опитваме да вървим напред“, заяви италианецът пред L'Equipe.

Що се отнася до теста, който трябва да се проведе след две седмици на „Ред Бул Ринг“ и ще бъде използван за разработка на бъдещите гуми на Пирели, Масимо Мерегали посочи, че Ямаха не е третирала Куартараро по-различно от останалите пилоти, които ще сменят отборите си.

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„Ще използваме [Топрак] Разгатлиоглу и най-вероятно [Исан] Гевара за теста в Австрия, защото те ще бъдат с нас догодина“, каза директорът на заводския отбор на Ямаха пред L'Equipe, визирайки настоящия новобранец на Прамак и новото попълнение на тима за 2027 година.



„Всички производители [които се разделят с пилотите си] взеха това решение. [Хорхе] Мартин и [Ай] Огура няма да тестват Априлия, [Франческо] Баная няма да тества Дукати, [Педро] Акоста няма да тества КТМ, а ние също няма да позволим на [Джак] Милър да тества нашия 850-кубиков мотор...



„Фабио трябва да следва примера на Джак – той винаги дава всичко от себе си и се грижи, дори когато нещата станат трудни, всички да останат в добро настроение“, завърши Мерегали.

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Снимки: Gettyimages