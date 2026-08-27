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Официално: Исан Гевара влиза в MotoGP с Прамак Ямаха

  • 27 авг 2026 | 15:13
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Няколко часа, след като обяви раздялата си с Джак Милър в края на сезона в MotoGP, отборът на Прамак Ямаха потвърди, че мястото на австралиеца ще бъде заето от Исан Гевара, който ще направи своя дебют в Кралския клас през 2027 година.

Световният шампион в Moto3 за 2022 година в момента се състезава за Прамак в Moto2, където има две победи с отбора. Във временното класиране испанецът заема второто място в Moto2, като сезон 2026 е неговият най-силен от дебюта му в категорията през 2023 насам. Освен победата във Франция той има още четири качвания на подиума от началото на годината, а най-слабите му резултати са двете седми места от състезанията на „Херес“ и „Муджело“.

Гевара е третият потвърден новобранец в MotoGP през 2027 година след Дани Олгадо и Давид Алонсо. Олгадо ще бъде част от Грезини Дукати, докато Алонсо ще кара или за Хонда, или за LCR Хонда, но това все още не е решено. В Прамак Ямаха Гевара ще си партнира с трикратния световен шампион в Супербайк Топрак Разгатлиоглу, който премина в MotoGP в началото на годината.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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