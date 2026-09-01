Рафаел Леао към феновете на Милан: Тръгвам си с усмивка, аз съм един от вас

Бившата звезда на Милан Рафаел Леао сподели видеообръщение, за да се сбогува с привържениците на "росонерите" и да им благодари за подкрепата. Португалското крило изпрати посланието си до феновете чрез Инстаграм само няколко дни след като премина в Галатасарай.

Леао вече беше говорил пред медиите преди заминаването си за Турция миналата седмица, но този път той искаше да се обърне директно към поддръжниците на Милан.

„Здравейте, фенове на Милан. Направих това видео, за да благодаря на всички“, започна Леао. „За мен това беше невероятно, красиво седемгодишно пътешествие, което някак си изглежда дори по-дълго, защото от момента, в който пристигнах, веднага се почувствах у дома, както и моето семейство.

Разбира се, емоциите са налице и винаги ще бъдат. Но напускам Милан с усмивка, защото успях да играя и да покажа най-добрата версия на себе си, и то с усмивка.

Така че благодаря, благодаря от дъното на сърцето си на всички. Това не е сбогом, защото аз съм един от вас. Винаги ще следвам Милан, където и да съм. Отсега нататък ще подкрепям клуба от разстояние.

Най-добрите моменти винаги ще останат тук, винаги в сърцето ми. Благодаря ви много на всички и Форца Милан, завинаги.“

От Галатасарай потвърдиха официалните параметри по сделката, обявявайки, че Леао се е присъединил към тях от Милан срещу 38 милиона евро плюс 20% клауза при бъдеща продажба.

По време на седемгодишния си престой в Милан Леао отбеляза 80 гола и направи 65 асистенции в 291 мача. Той допринесе за титлата през сезон 2021-22 г., когато беше избран за най-добър играч в Серия А.

Португалецът също така спечели Купата на Италия през сезон 2024-25 г. и достигна до полуфинал в Шампионската лига през 2022-23 г.

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