Аморим: Има още какво да подобряваме

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим сподели след победата с 2:0 над Венеция в Серия "А", че отборът му тепърва трябва да подобрява играта си, особено в дефанзивен план. Това бе официален дебют за португалския специалист пред феновете на „Сан Сиро“, а „росонерите“ стигнаха до трите точки след гол на Гонсало Рамош и автогол на Редуан Халхал след удар на Ардон Яшари.

„Мачът беше много труден за нас заради стила им на игра. Наясно сме, че при първото ни домакинство на „Сан Сиро“ всички очакваха ранен гол, което ни караше да оставяме противниковите нападатели в ситуации един срещу един. Имахме чисти положения, но не успяхме да задържим топката за по-дълги периоди и да успокоим темпото, а Венеция искаше точно това. Справихме се с някои неща добре, но този двубой показа, че имаме още страшно много работа за вършене. Най-важното е, че спечелихме“, започна Аморим.

Наставникът обясни и двойната смяна в средата на терена, при която пусна в игра Алексис Салемакерс и Адриен Рабио, които изработиха попаденията.

„Усетих, че в тези зони имаме свободни пространства и се нуждаем от повече креативност в движението. Първоначално мислех да преместя Лофтъс-Чийк на другия фланг, но реших, че ни трябва съвсем различно творчество близо до противниковата врата. Гледаш мача, опитваш се да реагираш и да вкараш точните хора, в случая направих две промени“, допълни португалецът.

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Той обърна сериозно внимание на играта в защита, където отборът записа първа „суха мрежа“ под негово ръководство.

„Трябва да подобрим защитата си при центрирания в наказателното поле, ще работим сериозно върху това на тренировките. Когато атакуваме, централните ни бранители трябва да мислят по различен начин и да подготвят прехода в отбрана. Понякога просто наблюдават играта като зрители, чакайки да видят какво ще се случи пред тях. Искаме да пресираме напред, но оставяме нашата половина напълно свободна и маркираме човек за човек. Не е лесно да се играе на този невероятен стадион под голямо напрежение, тъй като феновете помнят велики отбори. Понякога победата не е най-красивата, но е важна за нашия извървян път“, каза още специалистът.

Накрая той засипа с похвали сънародника си Гонсало Рамош, който се отчете с дебютно попадение след скъпия си трансфер от ПСЖ.

„Той е нападател, платихме много пари за него, защото бележи голове. Начинът, по който се труди на терена и се свързва с останалите в играта обаче означава много повече. Понякога изглежда, че имаме двама души, които разкъсват противниковата линия, но това е просто Гонсало Рамос. Въпреки че пропусна няколко чисти ситуации в началото, той остана хладнокръвен при третата и вкара. Това показва опитен играч, който не мисли за пропуските, а се концентрира върху следващия шанс“, завърши Аморим.

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Снимки: Gettyimages