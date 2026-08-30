Педро Акоста: Трябваше да дам всичко от себе си за тази публика

Педро Акоста беше изключително доволен от второто си място в надпреварата за Гран При на Арагон, което отбеляза завръщането му на подиума в MotoGP за първи път от Гран При на Унгария в началото на месец юни.

Пилотът на КТМ заяви, че е дал всичко от себе си и е бил длъжен да рискува максимално, заради невероятната публика по трибуните на „Моторланд Арагон“. Акоста също така отбеляза и прогреса, който правят с работата си в КТМ, който той е видял още преди три седмици на „Силвърстоун“.

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„Вчера казах, че днес ще се постарая за добър резултат, особено пред тази испанска публика. Трябваше да рискувам заради нея, дори и да бях допуснал грешка. Много съм доволен, отборът работи много добре. Още в Силвърстоун им казах, че напредваме в хода на уикенда.



„Много съм доволен, мина много време от последния ми подиум. Трябва да се насладим и да видим дали ще можем да подобрим нещо за „Мизано“, заяви Акоста.

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Снимки: Gettyimages