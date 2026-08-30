Марк Маркес: Допуснах голяма грешка в първия завой

Марк Маркес призна, че негова грешка е довела до загубата на две позиции във втория завой на състезанието за Гран При на Арагон, след като и днес испанецът успя да поведе с много късно спиране в първата крива.

Във втората обаче той загуби две места, след като беше изпреварен от Марко Бедзеки и Хорхе Мартин, а след финала Маркес разкри, че причината за това е негова грешка, свързана с приспособлението за приклякане на задната гума. Въпреки тази грешка пилотът на Дукати успя да се пребори за третата си поредна победа в Гран При на Арагон.

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„Както казах вчера, ключовият момент беше първият завой. Отново атакувах, но днес допуснах голяма грешка, защото забравих устройството за приклякане на задната гума, което остана активирано преди втория завой и бях много бавен в него. Двама пилоти ме изпревариха и това направи нещата по-трудни.



„Но след това аз постепенно влязох в ритъм. Битката в първите обиколки беше много хубава, след това исках да контролирам състезанието и десет обиколки преди финала атакувах, за да отворя преднина и да контролирам нещата“, обясни световният шампион.

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Снимки: Gettyimages