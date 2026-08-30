Марко Бедзеки: Марк беше непобедим днес

Марко Бедзеки призна, че не е имал скоростта да се бори за победата в надпреварата за Гран При на Арагон, въпреки полпозишъна, който спечели на „Моторланд Арагон“ вчера.

За разлика от спринта в съботния ден, днес Бедзеки прекара няколко обиколки начело на колоната преди да бъде изпреварен от Марк Маркес и Педро Акоста в рамките на два завоя. След финала пилотът на Априлия каза, че го е яд, че е бързо е загубил второто място от Акоста, но призна, че това така или иначе е щяло да се случи в даден момент.

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„Много съм щастлив, много съм доволен, защото труден, но удовлетворяващ уикенд. Много се радвам, че завоювах моя първи полпозишън в MotoGP тук. Това е писта, която винаги съм обичал, но не знам защо никога не успявах да я карам по правилния начин.



„Този уикенд работихме добре, грабнах полпозишъна. Знаех, че темпото ми не е най-доброто, но аз се борих възможно най-здрава, за да стигна до подиума в спринта и в състезанието. Битката с Марк беше готина. Чух мотора му в 15-ия завой и се опитах да пресека линията, но когато бяхме един до друг въздушната струя ни натискаше, беше много странно, но приятно. Марк, с опита, който има и скоростта, с която разполага, беше непобедим днес.



„Жалко, че веднага загубих позиция и от Педро. Смятам, че така или иначе щях да загубя позицията, но исках да се боря малко повече. Като цяло съм много доволен от уикенда“, каза Бедзеки.

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Снимки: Gettyimages