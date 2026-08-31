Още една раздяла в Берое

Берое се разделя с Борислав Вакадинов, съобщава Pirinsport.com. Раздялата е по настояване на бранителя, който само преди дни за първи път стана баща. Вакадинов пристигна в Берое през юни заедно със съотборника си в Марек Симеон Вешев.

В Берое получиха заплати

Вакадинов е роден 1999 година в Благоевград, а като юноша минава през школите на Пирин (Благоевград) и столичния ДИТ. След това играе в Септември (Симитли), дублиращия отбор на ЦСКА 1948, Спартак (Варна), Черноморец (Бургас), Монтана, Марек и Берое.

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