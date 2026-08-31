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В Берое получиха заплати

  • 31 авг 2026 | 14:21
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Берое излезе с официално изявление във връзка с актуалната ситуация в клуба. Заралии информират, че футболистите вече са получили своите заплати. Именно заради финансови проблеми част от играчите на отбора напуснаха.

Отново безпаричие в Берое - халф разтрогна заради неизплатени заплати, други футболисти също може да напуснат
Отново безпаричие в Берое - халф разтрогна заради неизплатени заплати, други футболисти също може да напуснат

Ето какво пишат от клуба:

"ПФК Берое Стара Загора желае да информира и уточни, че настоящото положение на институцията е наред и продължава да се развива стабилно - в съответствие с проекта и целите, определени от клуба.

По отношение на изплащането на заплатите имаше кратко забавяне от три дни. Тази ситуация вече е напълно разрешена и както играчите, така и служителите на клуба са получили съответните си възнаграждения.

Тези играчи, които решиха да напуснат клуба, прибягвайки до този вид аргументи, демонстрираха липса на ангажираност към институцията. Тук сме, за да работим заедно, като колектив!

ПФК Берое Стара Загора потвърждава ангажимента си към прозрачност, отговорност и сериозна работа!

Берое освободи Владо Манчев, въпреки че отборът е на три точки от върха
Берое освободи Владо Манчев, въпреки че отборът е на три точки от върха

Наясно сме, че при определени обстоятелства може да се появи информация или изявления с цел създаване на нестабилност около институцията. Клубът счита подобни действия за неоснователни и непредставителни за настоящата реалност.

ПФК Берое Стара Загора е историческа и изключително значима марка с идентичност и традиция, които ни ангажират да продължим да работим с решителност.

Ние ще продължим да следваме пътя, който сме си поставили. Ще продължим да работим ден след ден, за да укрепим клуба-изграждайки конкурентен отбор,за да постигнем основните цели, които сме си поставили".

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Снимки: Startphoto

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