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  3. Димитър Трендафилов за победата над Устрем

Димитър Трендафилов за победата над Устрем

  • 21 сеп 2026 | 07:40
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Димитър Трендафилов за победата над Устрем

Бенковски (Исперих) надви у дома Устрем (Дончево) с 3:2. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски обърна Устрем
Бенковски обърна Устрем

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Първо искам да поздравя противника за открития начин на игра. Устрем е силен отбор и съм категоричен, че не заслужава да е на това място в класирането, на което се намира в момента. С една победа нещата ще тръгнат нагоре. Направихме груби грешки и изоставахме в резултата, но най-доброто, което се случи е, че върнахме и двата гола до почивката. Защото ако не го бяхме направили, времето си минава, напрежението се покачва и не е сигурно дали ще победиш. В началото на второто полувреме направихме доста пропуски, можехме и по-рано да вкараме трети гол, за да успокоим мача. Само адмирации за моите футболисти за показания характер и за обрата, който направиха. До последно дадоха всичко от себе си и стигнахме до успеха“.

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