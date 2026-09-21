Димитър Трендафилов за победата над Устрем

Бенковски (Исперих) надви у дома Устрем (Дончево) с 3:2. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Бенковски обърна Устрем

Димитър Трендафилов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Първо искам да поздравя противника за открития начин на игра. Устрем е силен отбор и съм категоричен, че не заслужава да е на това място в класирането, на което се намира в момента. С една победа нещата ще тръгнат нагоре. Направихме груби грешки и изоставахме в резултата, но най-доброто, което се случи е, че върнахме и двата гола до почивката. Защото ако не го бяхме направили, времето си минава, напрежението се покачва и не е сигурно дали ще победиш. В началото на второто полувреме направихме доста пропуски, можехме и по-рано да вкараме трети гол, за да успокоим мача. Само адмирации за моите футболисти за показания характер и за обрата, който направиха. До последно дадоха всичко от себе си и стигнахме до успеха“.

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