Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

  • 21 сеп 2026 | 09:37
  • 753
  • 0

Септември (София) държи под око Александър Томаш за следващ старши треньор на тима, пише "Тема Спорт". Клубният бос Румен Чандъров постоянно коментира играта на отбора със специалиста и двамата са в честа комуникация. Томаш е бил вариант да поеме поста след решение на Шимао Фрейташ да напусне столичани, преди десетина дни, което е изненадало клуба от Драгалевци.

От Септември: Съдиите имат различни критерии
От Септември: Съдиите имат различни критерии

Интересното е, че тогава именно бившият наставник на ЦСКА, Спартак (Варна), Локомотив (Пловдив) и Берое е посъветвал ръководството на Септември да разубеди португалеца и да го задържи. Фрейташ пък е имал предложение от ЦСКА 1948 да започне работа в Бистрица. На този етап нямало индикации ибериецът да бъде освободен, въпреки загубата с 0:3 от Ботев (Пловдив) и поредицата от негативни резултати.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

  • 21 сеп 2026 | 09:44
  • 169
  • 0
Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

  • 21 сеп 2026 | 09:29
  • 919
  • 0
Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 22249
  • 2
Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

  • 21 сеп 2026 | 07:47
  • 702
  • 0
Димитър Трендафилов за победата над Устрем

Димитър Трендафилов за победата над Устрем

  • 21 сеп 2026 | 07:40
  • 578
  • 1
Следващият европейски съперник на Левски вкара още в първата минута, но стигна само до равен

Следващият европейски съперник на Левски вкара още в първата минута, но стигна само до равен

  • 21 сеп 2026 | 02:06
  • 11768
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 22249
  • 2
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 2829
  • 10
ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

ЦСКА се "спъна" срещу вдъхновен Локомотив на нивата в Пловдив и изпусна да оглави върха

  • 20 сеп 2026 | 19:40
  • 100541
  • 632
Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

  • 21 сеп 2026 | 00:12
  • 23781
  • 63
Милан се върна към победите, а Пулишич – към головете

Милан се върна към победите, а Пулишич – към головете

  • 20 сеп 2026 | 23:39
  • 15774
  • 18
С бързи голове през втората част ПСЖ взе първото "Льо Класик" и продължи да се подобрява

С бързи голове през втората част ПСЖ взе първото "Льо Класик" и продължи да се подобрява

  • 20 сеп 2026 | 23:44
  • 16077
  • 13