Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

Септември (София) държи под око Александър Томаш за следващ старши треньор на тима, пише "Тема Спорт". Клубният бос Румен Чандъров постоянно коментира играта на отбора със специалиста и двамата са в честа комуникация. Томаш е бил вариант да поеме поста след решение на Шимао Фрейташ да напусне столичани, преди десетина дни, което е изненадало клуба от Драгалевци.

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Интересното е, че тогава именно бившият наставник на ЦСКА, Спартак (Варна), Локомотив (Пловдив) и Берое е посъветвал ръководството на Септември да разубеди португалеца и да го задържи. Фрейташ пък е имал предложение от ЦСКА 1948 да започне работа в Бистрица. На този етап нямало индикации ибериецът да бъде освободен, въпреки загубата с 0:3 от Ботев (Пловдив) и поредицата от негативни резултати.

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