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Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

  • 21 сеп 2026 | 07:47
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Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

Черно море II (Варна) спечели символичното си гостуване на Олимпик (Варна) с 2:0. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Дубълът на Черно море победи Олимпик
Дубълът на Черно море победи Олимпик

Живко Бояджиев от треньорския щаб на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, динамичен мач между два отбора с млади момчета. Те имаха по-чистите положения, първото полувреме даже и греда удариха. Ние допускаме много грешки, елементарни грешки и ни наказват. Редуваме силни и слаби мачове. Въпреки че днес не мога да кажа, че сме играли лошо, но съперникът беше една идея по-добър от нас и си вкара положенията. Ние също имахме 3-4 положения и можехме да вземем точка. Нямаше да е незаслужено, но вече мислим за следващия мач“.

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