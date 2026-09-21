Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

Черно море II (Варна) спечели символичното си гостуване на Олимпик (Варна) с 2:0. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

Дубълът на Черно море победи Олимпик

Живко Бояджиев от треньорския щаб на домакините коментира пред клубния сайт.

„Стана хубав, динамичен мач между два отбора с млади момчета. Те имаха по-чистите положения, първото полувреме даже и греда удариха. Ние допускаме много грешки, елементарни грешки и ни наказват. Редуваме силни и слаби мачове. Въпреки че днес не мога да кажа, че сме играли лошо, но съперникът беше една идея по-добър от нас и си вкара положенията. Ние също имахме 3-4 положения и можехме да вземем точка. Нямаше да е незаслужено, но вече мислим за следващия мач“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google