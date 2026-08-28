Божо Джуркович: Искам играчите ми да атакуват и да мислят как да вкарат повече голове от съперника

Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели очакванията си за предстоящия мач срещу Локомотив (Горна Оряховица). Сръбският специалист заяви, че още изпитва болка от предишното поражение на тима.

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„Не играхме лошо в миналия мач, но имахме две ситуации, в които не успяхме да вкарахме. Не бяхме надиграни. Отделно бяха отсъдени и две дузпи срещу нас. Затова още ме боли, че загубихме. Но се надявам, че сега ще се поправим. Ако вземем трите точки, всичко ще е наред. Близо сме до челните места и идеята е да стоим близо до тях. А напролет можем и повече.“, каза Джуркович.

Двубоят между Монтана и Локо ГО е в неделя, 30-ти август, от 18:00 часа.

„Анализирах Локомотив, не са никак слаб отбор. Играят с много енергия, тичат и се раздават. Това искам да виждам и от нашите играчи. Искам да атакуват, да мислят как да вкарат повече голове от съперника. Интересуваме това да виждам хъс и желание от тях, защото повече гледам това, а не толкова резултатите. Те ще дойдат, когато играем с желание и характер.“, добави още наставникът на „сините“.

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