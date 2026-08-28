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  3. Божо Джуркович: Искам играчите ми да атакуват и да мислят как да вкарат повече голове от съперника

Божо Джуркович: Искам играчите ми да атакуват и да мислят как да вкарат повече голове от съперника

  • 28 авг 2026 | 17:55
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Старши треньорът на Монтана Божидар Джуркович сподели очакванията си за предстоящия мач срещу Локомотив (Горна Оряховица). Сръбският специалист заяви, че още изпитва болка от предишното поражение на тима.

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„Не играхме лошо в миналия мач, но имахме две ситуации, в които не успяхме да вкарахме. Не бяхме надиграни. Отделно бяха отсъдени и две дузпи срещу нас. Затова още ме боли, че загубихме. Но се надявам, че сега ще се поправим. Ако вземем трите точки, всичко ще е наред. Близо сме до челните места и идеята е да стоим близо до тях. А напролет можем и повече.“, каза Джуркович.

Двубоят между Монтана и Локо ГО е в неделя, 30-ти август, от 18:00 часа.

„Анализирах Локомотив, не са никак слаб отбор. Играят с много енергия, тичат и се раздават. Това искам да виждам и от нашите играчи. Искам да атакуват, да мислят как да вкарат повече голове от съперника. Интересуваме това да виждам хъс и желание от тях, защото повече гледам това, а не толкова резултатите. Те ще дойдат, когато играем с желание и характер.“, добави още наставникът на „сините“.

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