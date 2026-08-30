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ПСВ Айндховен допусна ранен гол в Утрехт, но после за домакините стана страшно

  • 30 авг 2026 | 17:30
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ПСВ Айндховен допусна ранен гол в Утрехт, но после за домакините стана страшно

Шампионът на Нидерландия ПСВ Айндховен разпиля като гост със 6:1 Утрехт в мач от 4-тия кръг на Ередивизи. Любопитното е, че „филипсите“ инкасираха ранно попадение в двубоя, но след това се развихриха и отбелязаха цели шест попадения. С два гола за тима на Петер Бош се отличи националът Гуус Тил.

Така ПСВ натрупа три поредни победи и след четири изиграни мача има 10 точки, като се намира на второто място във временното класиране. Лидер дотук е АЗ Алкмаар, който е само с успехи дотук. Утрехт пък все още няма победа и е само с 1 точка дотук на 16-а позиция.

Мачът започна добре за домакините, които откриха още в 6-ата минута чрез украинския си нападател Артьом Степанов. Това обаче сякаш само ядоса ПСВ и головете заваляха във вратата на домакините. Само пет минути по-късно „филипсите“ изравниха с хубав удар от наказателното поле на Рубен ван Бомел, син на нидерландската легенда Марк ван Бомел. В самия край на първата част пък включване на Сержиньо Дест отдясно намери в пеналтерията Гуус Тил, който с изстрел направи обрата пълен – 1:2 за ПСВ.

През голяма част от второто полувреме Утрехт се държа достойно, но домакините се сринаха в последните петнадесетина минути. В 75-ата минута точен за ПСВ бе капитанът на тима Мауро Жуниор, който се разписа с красив шут от пряк свободен удар. Това пък окончателно срина морала на Утрехт и попаденията в тяхната мрежа продължиха.

Десетина минути по-късно гостите получиха дузпа, която бе пропусната от дошлия от АЗ Алкмаар халф Свен Мийнанс, който нацели страничната греда. Полузащитникът обаче се реваншира почти веднага и с красив изстрел от границата на наказателното поле направи 1:4. В 88-ата минута резултатът стана 1:5, след като Тил реализира за втори път в двубоя, възползвайки се от добро извеждащо подаване на влезлия от пейката младок Амир Бухамди. Крайното 1:6 бе оформено от изигралия силен мач американски национал Сержиньо Дест след нова асистенция на 18-годишния Бухамди.

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Снимки: Imago

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