Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ПСВ Айндховен
  3. Нидерландски национал се завърна в ПСВ Айндховен

Нидерландски национал се завърна в ПСВ Айндховен

  • 21 авг 2026 | 15:06
  • 704
  • 0
Нидерландски национал се завърна в ПСВ Айндховен

Лутшарел Хеертруйда подписа едногодишен договор за наем с шампиона ПСВ Айндховен, потвърдиха от клуба в петък. Националалът на Нидерландия, който се завръща в Ередивизи, има опция за откупуване от ПСВ след 12 месеца. 26-годишният защитник изкара сезон 2025-26 под наем в отбора от Висшата английска лига Съндърланд и си осигури класиране за Лига Европа. Хеертруйда участва в 30 мача във всички турнири за "черните котки", но не беше част от плановете на отбора, когато се завърна в РБ Лайпциг, държащ правата му.

Бранителят беше свързван с трансфер в Аякс или завръщане в родния си клуб Фейенорд. Лутшарел Хеертруйда има 21 мача с екипа на Нидерландия след дебюта си през 2023 година. "Понякога в кариерата идва момент за ново предизвикателство и започвате да мислите за правилната следваща стъпка. На 26 години съм и искам да играя на най-високо ниво, да печеля трофеи и да се развивам като футболист", заяви защитникът за официалния сайт на ПСВ Айндховен. 

Борусия Дортмунд обяви привличането на халф от ПСВ Айндховен
Борусия Дортмунд обяви привличането на халф от ПСВ Айндховен
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

Челси и Кристъл Палас се разбраха за защитник

  • 21 авг 2026 | 10:49
  • 2333
  • 0
Голямата революция във футбола: новият бизнес на стадионите

Голямата революция във футбола: новият бизнес на стадионите

  • 21 авг 2026 | 10:18
  • 3428
  • 4
От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

От Тотнъм продължават да харчат с широки пръсти, договориха крило на Ман Сити

  • 21 авг 2026 | 10:13
  • 8604
  • 2
Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

Това ли е краят на Френки де Йонг в Барселона?

  • 21 авг 2026 | 09:47
  • 6276
  • 4
В Гърция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

В Гърция след звучния шамар срещу ЦСКА: ОФИ чука на вратата на европейския елит

  • 21 авг 2026 | 09:28
  • 11012
  • 26
Галатасарай взе руски национал от московското Локо

Галатасарай взе руски национал от московското Локо

  • 21 авг 2026 | 08:20
  • 1228
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес засипа Груич с похвали и заяви: Изпадаш в посредственост, ако се поддадеш на емоциите

Веласкес засипа Груич с похвали и заяви: Изпадаш в посредственост, ако се поддадеш на емоциите

  • 21 авг 2026 | 15:12
  • 11881
  • 26
Новото ръководство на БОК извади на светло шокиращи разходи на Стефка Костадинова

Новото ръководство на БОК извади на светло шокиращи разходи на Стефка Костадинова

  • 21 авг 2026 | 16:21
  • 3652
  • 4
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 9511
  • 11
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 8578
  • 8
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 9926
  • 8
Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

Стойчо Младенов обяви кой е клубен треньор №1 на България

  • 21 авг 2026 | 14:50
  • 12032
  • 12