Нидерландски национал се завърна в ПСВ Айндховен

Лутшарел Хеертруйда подписа едногодишен договор за наем с шампиона ПСВ Айндховен, потвърдиха от клуба в петък. Националалът на Нидерландия, който се завръща в Ередивизи, има опция за откупуване от ПСВ след 12 месеца. 26-годишният защитник изкара сезон 2025-26 под наем в отбора от Висшата английска лига Съндърланд и си осигури класиране за Лига Европа. Хеертруйда участва в 30 мача във всички турнири за "черните котки", но не беше част от плановете на отбора, когато се завърна в РБ Лайпциг, държащ правата му.

PSV heeft met RB Leipzig overeenstemming bereikt over de huurtransfer van Lutsharel Geertruida. Lees hier het persbericht met de uitgebreide reactie van de 26-jarige verdediger.https://t.co/tXiEtt2GL2 — PSV (@PSV) August 21, 2026

Бранителят беше свързван с трансфер в Аякс или завръщане в родния си клуб Фейенорд. Лутшарел Хеертруйда има 21 мача с екипа на Нидерландия след дебюта си през 2023 година. "Понякога в кариерата идва момент за ново предизвикателство и започвате да мислите за правилната следваща стъпка. На 26 години съм и искам да играя на най-високо ниво, да печеля трофеи и да се развивам като футболист", заяви защитникът за официалния сайт на ПСВ Айндховен.

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Снимки: Imago