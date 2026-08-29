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Киву: Все още не сме в най-добрата си форма, имаме още място за подобрение

  • 29 авг 2026 | 21:12
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Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви, че отборът му все още има „много място за подобрение“, докато се стреми да защити титлата си в Серия А.

Интер ще се изправи срещу Каляри в неделя, опитвайки се да надгради победата с 4:1 от миналата седмица срещу новaкa Монца на "Сан Сиро". Отборът на Киву изравни резултата на почивката, преди да изиграе силно второ полувреме.

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„Знаехме, че все още не сме в най-добрата си физическа форма и винаги се опитваме да се подобрим. Имахме известни проблеми срещу Монца и ни липсваше техническа острота както индивидуално, така и колективно.

Повеждането в началото на второто полувреме ни помогна да си възвърнем самообладанието и да поемем контрола над играта. Доволен съм от начина, по който моите играчи тренираха, и от отдадеността, показана от тези, които бяха на Световното първенство и се завърнаха рано", каза Киву.

"Това е група от добри момчета и състав, който е поддържал много високо ниво през годините. Вярвам в тях и все още има много място за подобрение“, добави той.

Английският защитник Джон Стоунс дебютира за Интер като резерва през второто полувреме срещу Монца, а новите попълнения Къртис Джоунс и Джед Спенс се надяват да участват срещу Каляри след трансферите съответно от Ливърпул и Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages

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