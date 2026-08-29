Киву: Все още не сме в най-добрата си форма, имаме още място за подобрение

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву заяви, че отборът му все още има „много място за подобрение“, докато се стреми да защити титлата си в Серия А.
Интер ще се изправи срещу Каляри в неделя, опитвайки се да надгради победата с 4:1 от миналата седмица срещу новaкa Монца на "Сан Сиро". Отборът на Киву изравни резултата на почивката, преди да изиграе силно второ полувреме.
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„Знаехме, че все още не сме в най-добрата си физическа форма и винаги се опитваме да се подобрим. Имахме известни проблеми срещу Монца и ни липсваше техническа острота както индивидуално, така и колективно.
Повеждането в началото на второто полувреме ни помогна да си възвърнем самообладанието и да поемем контрола над играта. Доволен съм от начина, по който моите играчи тренираха, и от отдадеността, показана от тези, които бяха на Световното първенство и се завърнаха рано", каза Киву.
"Това е група от добри момчета и състав, който е поддържал много високо ниво през годините. Вярвам в тях и все още има много място за подобрение“, добави той.
Английският защитник Джон Стоунс дебютира за Интер като резерва през второто полувреме срещу Монца, а новите попълнения Къртис Джоунс и Джед Спенс се надяват да участват срещу Каляри след трансферите съответно от Ливърпул и Тотнъм.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages