Сами Паяри удари колата, но запази лидерството си в рали "Парагвай"

След сутрешните съботни отсечки Сами Паяри увеличи преднината си в рали "Парагвай" пред Хейдън Падън до 22,8 секунди, но имаше късмет изобщо да стигне до финала на 11-ата отсечка „Хоенау“.

Победителят в последните два кръга от Световния рали шампионат (WRC) пое лидерството след спукана гума на Елфин Еванс в седмия етап и успя да увеличи аванса си след още две отсечки. Той обаче за малко да не завърши „Хоенау“, след като излезе твърде широко в бърз ляв завой и се удари в крайпътен насип, след като задна дясна падна в канавката.

Колата на Паяри подскочи във въздуха на две гуми, а ударът откъсна горната част на задното му крило. В крайна сметка обаче той продължи и стигна до финала без проблеми.

Още спукани гуми и Сами Паяри поведе в рали "Парагвай"

„В една отсечка загубихме крилото, в друга дори ударихме малко дърво по пътя - каза Паяри на финала на СЕ12, последният преди обедната сервизна зона. - Това е лудо рали. Дори когато условията не са толкова лоши, е много тежко.“

Колко голям късмет е извадил Паяри в СЕ11 стана ясно няколко коли по-късно, когато Ромет Юргенсон претърпя инцидент. Водещият пилот на М-Спорт в категория WRC2 беше най-бърз в своя клас с 1,9 секунди на контролите, но след това излезе широко в същия завой и удари задната част на своята Фиеста във външния насип. Това го запрати с предницата срещу насипа и канавката, той се завъртя няколко пъти, от удара предницата на колата му беше унищожена и той отпадна.

Днес всички пилоти бяха изненадани от неочаквано сухите условия. Силен дъжд и вятър удариха сервизния парк в Енкарнасион до такава степен, че нанесоха сериозни щети на лагерите на отборите, като М-Спорт трябваше да премести сервизната си зона в наета палатка. Това обаче не се пренесе върху самите етапи, които бяха предимно сухи.

Това се отрази най-вече на втория в класирането Хейдън Падън: „В момента се боря да намеря ритъм“, каза той в края на „Хоенау“. „Нещата не се получават така, както вчера.“

Той също така беше обезпокоен от „фалшиво“ предупреждение за спукана в отсечката „Бела Виста Сур 1“, вторият етап днес.

Само Хейдън Падън не търси друг виновник за проблемите с гумите

„Имахме аларма за спукана гума на втория завой - каза Падън. - Това ме разконцентрира. Сигурно е било фалшива тревога, защото изчезна след известно време. Първоначално си помислих, че трябва да пазя гумата, но късметът беше на наша страна.“

Лидерът в шампионата Елфин Еванс вече се доближава до второто място, като записа най-бързо време в етапа „Бела Виста“ и спечели 11,7 секунди спрямо Падън в четирите съботни сутрешни отсечки. Той обаче беше разочарован от представянето си в „Бела Виста Сур“, смятайки, че е бил твърде предпазлив и е загубил време спрямо съперниците си.

Адриен Фурмо беше най-бързият пилот в сутрешната сесия, с 20,5 секунди по-бърз от всички останали благодарение на две етапни победи. Най-впечатляващо беше карането му в 10,95-километровата отсечка „Бела Виста Сур“, където даде най-добро време със 7,3 секунди преднина.

Високото износване на гумите е причина за проблемите в рали "Парагвай"

Разликата, която трябва да преодолее, за да стигне до подиума, все още е голяма, стига условията да останат сухи: той изостава с 31,8 секунди от Еванс. Но скоростта, с която тази разлика намаля в събота сутринта, даде повод за притеснение на Еванс.

„Очевидно той кара здраво - каза Еванс за сутрешния щурм на Фурмо. - Ние не караме достатъчно бързо.“

Хейдън Падън поведе в рали "Парагвай" след проблеми за Оливър Солберг

Водещият пилот на М-Спорт Джош Макърлийн има преднина от 35,6 секунди пред Оливър Солберг на петото място. Солберг загуби над четири минути в петък заради повтарящ се проблем с гаснене на двигателя и спиране за смяна на гума, но сега си пробива път напред в класирането. Той изпревари Гас Грийнсмит за седмото място в първия съботен етап, а след това мина и пред лидера в WRC2 Диего Домингес в „Хоенау“.

Домингес се сблъска с необичаен проблем: той оставил очилата си на покрива на колата си по време на прехода между СЕ9 и СЕ10, така че кара през по-голямата част от сутрешната сесия с не толкова добро зрение.

WRC Rally Paraguay's service park took a battering during an overnight storm 💥⛈️ pic.twitter.com/tV4D1hotqh — DirtFish (@DirtFishRally) August 29, 2026

„Не беше твърде зле - каза Домингес за карането си без очила. - Но със сигурност губя увереност без тях.“

Джон Армстронг се придвижи до позиция, носеща точки, с втория автомобил на М-Спорт, като зае десетото място от Алехандро Галанти в последната отсечка от сесията, „Тринидад“, и спечели още една позиция, когато Марко Булакия катастрофира от четвърто място в WRC2.

Себастиен Ожие, Тиери Нювил и Такамото Кацута рестартираха след отпадането им в петък. За Нювил съботната сутрин беше донякъде болезнена, като той разкри, че удар във врата по време на СЕ10 е влошил предишен проблем, който е получил по време на пауър стейджа във Финландия – същият участък от пътя, който доведе до продължаващите проблеми с гърба и на Оливър Солберг.

„Ударих си врата в тази отсечка - каза Нювил на финалната линия на „Бела Виста Сур“. - Все още имам контузия от „пауър стейджа“ във Финландия и през последните няколко километра беше изключително болезнено за мен.“

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Снимки: Imago