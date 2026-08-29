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  3. Само Хейдън Падън не търси друг виновник за проблемите с гумите

Само Хейдън Падън не търси друг виновник за проблемите с гумите

  • 29 авг 2026 | 14:03
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Проблеми с гумите имаше и през миналия сезон в Парагвай, когато състезанието дебютира в календара на Световния рали шампионат (WRC), но този път почти никой от пилотите не успя да избегне неприятностите. Много от водещите имена остро разкритикуваха продуктите на производителя Ханкуук, но изненадващият герой на ралито, Хейдън Падън, отказа да се присъедини към тях.

Падън дори водеше в класирането, но спукана гума в петък вечер го свали на втора позиция. Въпреки това той изостава само с малко над десет секунди от лидера в ралито Сами Паяри от Тойота. Падън, който се състезава с ограничена програма в WRC, кара в Парагвай първото си макадамово рали за сезона.

Високото износване на гумите е причина за проблемите в рали "Парагвай"
Високото износване на гумите е причина за проблемите в рали "Парагвай"

„Не съм карал достатъчно с тази гума на други макадамови ралита, за да знам кое е нормално и кое не. Всички имаха този проблем. Поне не се случи само на един човек. Всички бяхме засегнати, което, разбира се, не искаме да виждаме в рали спорта, но съм сигурен, че има и много различни обстоятелства около всичко това“, отбеляза Падън.

„Топло е. Температурата на пътя е много висока, а настилките са силно абразивни. Въпреки това бих си помислил, че са имали подобни условия в Гърция и там гумата беше наред.“

Още спукани гуми и Сами Паяри поведе в рали "Парагвай"
Още спукани гуми и Сами Паяри поведе в рали "Парагвай"

Времето ще добави още едно усложнение днес и особено утре, като се очакват силни валежи. Затова Падън подчерта важността на премерения подход.

Хейдън Падън поведе в рали "Парагвай" след проблеми за Оливър Солберг
Хейдън Падън поведе в рали "Парагвай" след проблеми за Оливър Солберг

„Това рали няма да приключи до последния етап. Дори преднина от 1 или 2 минути в момента не е сигурна. Така че мисля, че трябва да се кара ден за ден, за да се премине през етапите. Подходът е малко като на рали „Дакар“, обобщи Падън.

„Просто се опитваме да играем в дългосрочен план, без да гледаме времената на отделните етапи и подобни неща, защото в крайна сметка не това ще спечели ралито в момента. Може би в неделя, но засега трябва да играем дългосрочно.“

Льоб и Нювил отказали на новия отбор в WRC
Льоб и Нювил отказали на новия отбор в WRC
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Снимки: Imago

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