Високото износване на гумите е причина за проблемите в рали "Парагвай"

Четирикратният световен шампион Юха Канкунен заяви, че не си спомня толкова изпълнен със събития ден, след като поредица от проблеми с гумите и катастрофи белязаха петъчните етапи на рали „Парагвай“.

Екипажите от Световния рали шампионат (WRC) прогнозираха, че надпреварата в Парагвай ще бъде изпитание за оцеляване и може да се окаже екстремна като рали „Сафари“ в Кения. Очакваха се проливни дъждове в събота и неделя, които да направят глинено-макадамовите отсечки изключително хлъзгави. Петък беше определен като най-лесния от дните предвид сухите условия, но пилотите описаха етапите като „лотария“ по отношение на спукванията. Дори най-опитните членове на сервизния парк трудно си спомняха подобен ден.

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„Не точно такъв. Имаше толкова много спукани гуми и толкова много отпаднали коли, а на практика във всеки етап се случваше нещо“, каза заместник-директорът на отбора на Тойота Канкунен, попитан дали си спомня толкова напрегнат ден.

„Обикновено в Африка е така. Затова съм малко изненадан колко предизвикателен беше днешният ден“, сподели Оливър Солберг.

Докато Канкунен беше шокиран от нивото на драмата, няколко пилоти от WRC не бяха изненадани от броя на повредите по гумите.

„За съжаление, не. Не мисля, че някога е било толкова зле“, отговори лидерът в шампионата Елфин Еванс на въпроса дали е изненадан от броя на проблемите.

Еванс претърпя две разслоявания през деня, като второто, което засегна задната му дясна гума в седмия етап, му коства лидерството в ралито. Уелсецът реши да не спира, за да смени гумата, което в крайна сметка се оказа правилното решение.

„Беше трудно решение. Очевидно имаше много дискусии. [Навигаторът] Скот [Мартин] беше за продължаване, аз бях за спиране. И през тези 20 километра многократно си мислех, че сме взели грешното решение. Но той е оптимист и в крайна сметка се оказа, че е бил прав. Така че трябва да се извиня, че се усъмних в него“, обясни Еванс.

Адриен Фурмо от Хюндай, който претърпя три повреди на гуми, включително двойно спукване на задните в седмия етап, добави: „Много съм доволен от карането си и темпото, което имах в етапите. Наистина е жалко, че имаме слаби гуми и три разслоявания. Жалко е, когато спукаш гума след удар в камък или ако имаш твърде голямо износване. Това е логично. Но когато гумите са чисто нови, това е много голям проблем. Сякаш играеш на казино.“

“It’s not every day that you overtake a 9-time World Champion on a stage” 😅#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/dkOklcvE91 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Шефът на М-Спорт, Ричард Милънър, смята, че редица фактори стоят зад увеличаването на повредите.

„Имаше повече екшън, отколкото може би очаквахме. Мисля, че голяма част от това се дължи на спукванията и разслояванията, които предизвикаха цялата драма. Това държи всички нащрек, а програмата е безмилостна. Етап след етап. Така че е малко по-различно от това, с което сме свикнали в много ралита, но това е добре“, каза Милънър.



„Надявахме се, че този проблем с разслояването ще изчезне. Ясно е, че трудното е, че не можеш да тестваш на всички тези различни места за точните условия, а тук тази година е много горещо и влажно и имаме много дълги етапи. Разочароващо е, но в този момент трябва да останем спокойни и да направим подробен анализ“, добави той.

Neuville limping through SS1 with rear-left damage, and dropping a lot of time 😬#WRC | #uenoRallyDelParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/rkb21aBPew — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) August 28, 2026

Ханкук представи подобрена твърда смес за макадам за рали „Акрополис“ по-рано тази година в опит да намали разслояванията по грубите настилки. На това рали пилотите се съгласиха, че има известно подобрение. Меката гума, използвана този уикенд, дебютира в Кения по-рано тази година.

Ханкук обмисля разработката на специална гума за рали „ЕКО Акрополис“

Помолен да обясни повредите, Стивън Чо от Ханкук каза: „Това, което видяхме сутринта, беше много по-голямо износване, отколкото очаквахме, много повече от миналата година. Когато виждате голямо износване, това означава, че е много абразивно и много грубо.



„Днешните отсечки бяха наистина дълги. Така че, при по-високата температура в сравнение с миналата година и вида на етапите с много уплътнена глина и пробиваща скална основа, беше много тежко за гумите. Ние, както и пилотите и отборите, установихме, че агресивността на пътищата е по-голяма, отколкото мисля, че някой е очаквал.



„Ще трябва да разгледаме това заедно тази вечер. Утре би трябвало да е малко по-лесно, но все пак е доста трудно. Знаем, че Парагвай е труден, и мисля, че също така се учим за Парагвай. Разбира се, бяхме тук и миналата година, но условията бяха много по-различни от тогава и от това, което всички очакваха.



„Не съм изненадан от това, което видяхме със софт гумите сутринта, защото всички те бяха напълно износени. Виждаше се, че каучукът е напълно изхабен и не беше останало нищо от него, а оттам, естествено, идва и разслояването. Ще трябва да разгледаме по-отблизо как изглеждат твърдите гуми от следобеда. Все още не съм чул нищо по въпроса. Но ако видим високи нива на износване, в което съм сигурен, мисля, че разслояването ще се дължи именно на това.



„Усещането ми е, че подобренията, които направихме, са подобрили твърдата гума. Основният проблем тук е наистина високото износване на гумите.“

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Снимки: Gettyimages