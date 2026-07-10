MotoGP наказа контузения Йоан Зарко

Стюардите на MotoGP наказаха официално контузения Йоан Зарко за инцидента, който французина предизвика в първия завой на първия рестарт на Гран При на Каталуния в средата на месец май.
Тогава той се удари във Франческо Баная и Лука Марини, което доведе до сериозен инцидент и второ спиране на надпреварата в Барселона. Именно при тази катастрофа Зарко получи сериозна контузия на дясното си коляно и последните прогнози са, че той ще се завърне в MotoGP най-рано през септември.
Зарко продължава възстановяването си, цели се в завръщане през септември
А когато това се случи, пилотът на LCR Хонда ще трябва да изтърпи наказание, а именно двойно минаване през дългата обиколка в първото състезание, в което той участва.
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Снимки: Gettyimages