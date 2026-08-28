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Душан Косич: Нервни сме, но видях позитиви

  • 28 авг 2026 | 23:26
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Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич призна, че има нервност в тима му, но и сподели, че е видял позитивни неща въпреки поражението с 0:2 от ЦСКА 1948.

11 ЦСКА 1948 : Локомотив (Пловдив)

„Видях някои позитивни неща. Невероятно е как получихме попадение през първото полувреме при положение, че ние държахме топка. Това допълнително ни вкара напрежение. Показахме добра енергия в последните два мача. Когато не сме успешни и има по-странни решения на реферите, се получава така. Изглежда като оправдание, но е така. Всеки път получавахме жълт картон, когато стъпвахме по-здраво. ЦСКА 1948 имаше своя спортен късмет в днешния двубой. Ние имахме добри ситуации, но грешни отигравания не позволиха да вкараме. Личи си, че сме нервни. Всички проблеми, които имаме, ни правят нервни. Спекулации са това, че Лукас ще бъде трансфериран в Левски. Разговаряхме с Венци Христов, който е новият директор. Ситуацията не е никак лека за никого в този клуб“.

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