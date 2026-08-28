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Локо (Пловдив) прибира Папи Галчев

  • 28 авг 2026 | 09:12
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Локо (Пловдив) прибира Папи Галчев

Локомотив Пловдив ще привлече Патрик-Габриел Галчев, съобщава "Тема Спорт". Бившият футболист на Левски в момента е свободен агент, след като за последно носи екипа на босненския Железничар Сараево. 25-годишният защитник обаче не продължи договора си с клуба и напусна след края на миналия сезон. Той изчакваше за оферта от чужбина, но се е съгласил да облече черно-белия екип.

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Юношата на сините, който у нас е играл още за Локомотив София, ще даде допълнителна опция на треньора Душан Косич и по двата фланга на отбраната. Роденият в Сарагоса играч добре борави и с двата крака, като притежава качествено центриране. Както е известно, едни от зоните, на които смърфовете изпитват затруднения са именно бековете. На десния фланг Адриан Кова реално е без алтернатива. Същото се отнася и за левия, където Енцо Еспиноса е аут от терените за дълго заради тежка контузия. И това налага наставникът да преквалифицира централния защитник Тодор Павлов в ляв бранител.

До момента Локо Пловдив привлече четирима нови. Това са Милан Петрович, Далил Али, Раян Лейтен и Матеус Брито. Последният все още не е уреден документално. Очаква се и за днешното гостуване на ЦСКА 1948 бразилският защитник да не е на разположение на Душан Косич. Словенският специалист няма да може да разчита и наказания Жулиен Лами. Аут заради контузии са Еспиноса и Мартин Русков.

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