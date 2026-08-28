ЦСКА 1948 приема закъсалия Локомотив (Пловдив) в Бистрица

В петък вечер стадионът в Бистрица ще бъде арена на двубоя между ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив) от седмия кръг на efbet Лига. Домакините влизат в сблъсъка от четвъртото място в класирането, докато гостите от Пловдив преживяват труден период и заемат 12-а позиция.

ЦСКА 1948 заема 4-то място в подреждането с актив от 13 точки след 6 изиграни мача (4 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 13:7. В миналия кръг столичани допуснаха изненадващо поражение с 0:1 като гости на Септември (София), прекъсвайки силната си серия от победи, сред които бе и изразителният успех с 4:1 над Черно море.

За Локомотив (Пловдив) началото на сезона е далеч от желаното. „Черно-белите“ са на 12-о място с едва 3 точки от 6 мача (1 победа и 5 загуби) при голова разлика 3:8. Отборът е в серия от четири последователни поражения в първенството, като в последния си двубой отстъпи у дома пред Арда (Кърджали) с 0:1, а преди това загуби от Дунав (Русе) с 1:2, Левски с 0:2 и Спартак (Варна) с 0:1.

Статистиката от последните срещи между двата тима е категорично в полза на ЦСКА 1948. Столичани спечелиха и петте си последни сблъсъка срещу Локомотив (Пловдив) в елита. В най-скорошния двубой през март 2026 г. ЦСКА 1948 се наложи с убедителното 5:0 като гост, а в предишното домакинство в Бистрица през септември 2025 г. постигна победа с 4:0.

В състава на гостите има сериозни проблеми с отсъстващи състезатели. Мартин Русков е извън сметките заради скъсани връзки, а Енцо Еспиноса все още не е на разположение на Душан Косич.

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