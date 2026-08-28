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11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

  • 28 авг 2026 | 20:07
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11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

ЦСКА 1948 приема тима на Локомотив (Пловдив) в среща от седмия кръг на efbet Лига. Мачът започва в 21:15ч. Домакините влизат в сблъсъка от четвъртото място в класирането, докато гостите от Пловдив преживяват труден период и заемат 12-а позиция.

Стартови състави:

ЦСКА 1948: Алекс Божев, Диего Медина, Ектор Куеяр, Андре Хофман, Огниен Гашвич, Жул Лоран Майер, Моотаз Земземи, Георги Русев, Борислав Цонев, Елиас Кореа, Мамаду Диало

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Диас Сантос, Тодор Павлов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Севи Идриз, Крист Лонгвил, Далил Али

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