Карлос Алкарас: Страхът е в главата ми, но здравето е на първо място

Завръщането на Карлос Алкарас на корта за Откритото първенство на САЩ е съпроводено не само от физически предизвикателства, но и от психологически бариери. Защитаващият титлата си испанец се завръща в Ню Йорк след повече от четири месеца извън състезателния тенис поради контузия на дясната китка.

Проблемите за 23-годишния тенисист започнаха през април на турнира в Барселона, където той се оттегли поради болки в китката. Лекарските прегледи установиха теносиновит на дясната китка — диагноза, която го извади от строя за цели 138 дни. Поради това той пропусна общо осем турнира, сред които Ролан Гарос и Уимбълдън.

Преди нежеланата пауза Алкарас правеше силен сезон с баланс от 22 победи и 3 загуби през 2026 година, като триумфира на Откритото първенство на Австралия и на турнира в Доха. Сега обаче фокусът му е изцяло върху пълното възстановяване, а не върху преследването на резултати на всяка цена.

За да подготви тялото си за интензивността на мачовете във формат „три от пет сета“, Алкарас проведе интензивни тренировки в Мурсия заедно с Холгер Руне. В една от подготвителните си сесии срещу датчанина, проведена в Real Sociedad Club de Campo, испанецът спечели тренировъчен сет с 7-6, 6-2, изпробвайки устойчивостта на китката си срещу съперник от световния елит.

Въпреки това, шампионът не крие, че най-голямото препяствие остава психическо. По думите му страхът от подновяване на болката все още присъства в съзнанието му при изпълнение на определени удари. Въпреки тези опасения, Алкарас категорично заявява, че няма намерение да променя агресивния си стил на игра, а ще продължи да залага на естествения си тенис, поставяйки физическото си здраве като основен приоритет.

На стартовия си мач в Ню Йорк поставеният под номер 2 Алкарас ще се изправи срещу Роман Сафиулин в първия кръг. Балансът в преките двубои между двамата е равен (1-1). Сафиулин поднесе изненада през 2023 г., побеждавайки го на Мастърса в Париж с 6-3, 6-4, докато Алкарас надделя на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. с 6-4, 6-2.

Двубоят срещу 98-ия в световната ранглиста Сафиулин ще бъде първият официален мач на сингъл за Алкарас от април насам и ще покаже доколко дясната му китка е готова за битките на Откритото първенство на САЩ.

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