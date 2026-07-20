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Карлос Алкарас представи трофея и изживя триумфа на световните шампиони

  • 20 юли 2026 | 13:14
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Карлос Алкарас представи трофея и изживя триумфа на световните шампиони

Карлос Алкарас и Новак Джокович бяха сред звездите на ATP, които присъстваха на финала на Световното първенство между Аржентина и Испания в неделя.

Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина

Преди мача Алкарас излезе на терена заедно с актрисата Чон Хо-йон, за да представи трофея за световния шампион, за който се бореха футболисти като Лионел Меси от Аржентина и Ламин Ямал от Испания.

Алкарас отдавна открито демонстрира любовта си към футбола и подкрепяше своите сънародници по време на цялото Световно първенство.

Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла
Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла

„Да живее Испания!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸“, написа Алкарас в X след победата на Испания над Франция на полуфиналите.

Рафаел Надал публикува в социалните си мрежи мига, в който отпразнува шампионския подвиг на сънародниците си.

В петък Джокович присъства на събитие заедно с Меси в Ню Йорк, а впоследствие изгледа и финала в Ню Джърси. През миналата година Меси наблюдава на живо участието на Джокович в турнира от сериите ATP Masters 1000 в Маями.

Испания влезе в историята с двоен световен триумф
Испания влезе в историята с двоен световен триумф

На трибуните беше и 19-годишният испанец Рафаел Ходар, който направи сериозен пробив в ATP тура през изминалата година. Той отпразнува триумфа на своята страна, като написа на испански:

„Световни шампиони 🇪🇸⭐️⭐️ Напред!“

Феликс Оже-Алиасим, Франсиско Серундоло и Диего Шварцман бяха сред останалите звезди на ATP, които наблюдаваха едно от най-очакваните спортни събития през годината.

Шварцман се срещна с Меси, когато футболната звезда премина в Мейджър Лийг Сокър през 2023 г.

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