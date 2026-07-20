Карлос Алкарас представи трофея и изживя триумфа на световните шампиони

Карлос Алкарас и Новак Джокович бяха сред звездите на ATP, които присъстваха на финала на Световното първенство между Аржентина и Испания в неделя.
Испания повтори приказката си и взе короната от Аржентина
Преди мача Алкарас излезе на терена заедно с актрисата Чон Хо-йон, за да представи трофея за световния шампион, за който се бореха футболисти като Лионел Меси от Аржентина и Ламин Ямал от Испания.
Алкарас отдавна открито демонстрира любовта си към футбола и подкрепяше своите сънародници по време на цялото Световно първенство.
Хиляди жители на Испания излязоха по улиците, за да празнуват световната титла
„Да живее Испания!!! 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸“, написа Алкарас в X след победата на Испания над Франция на полуфиналите.
Рафаел Надал публикува в социалните си мрежи мига, в който отпразнува шампионския подвиг на сънародниците си.
В петък Джокович присъства на събитие заедно с Меси в Ню Йорк, а впоследствие изгледа и финала в Ню Джърси. През миналата година Меси наблюдава на живо участието на Джокович в турнира от сериите ATP Masters 1000 в Маями.
Испания влезе в историята с двоен световен триумф
На трибуните беше и 19-годишният испанец Рафаел Ходар, който направи сериозен пробив в ATP тура през изминалата година. Той отпразнува триумфа на своята страна, като написа на испански:
„Световни шампиони 🇪🇸⭐️⭐️ Напред!“
Феликс Оже-Алиасим, Франсиско Серундоло и Диего Шварцман бяха сред останалите звезди на ATP, които наблюдаваха едно от най-очакваните спортни събития през годината.
Шварцман се срещна с Меси, когато футболната звезда премина в Мейджър Лийг Сокър през 2023 г.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google