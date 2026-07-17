Бившият треньор на Агаси и Мъри смята, че Синер и Алкарас не са в топ 10 на всички времена

Брад Гилбърт, бивш треньор на топ тенисисти като Андре Агаси, Анди Родик и Анди Мъри, заяви, че все още не вижда Яник Синер и Карлос Алкарас в топ 10 на всички времена.

На 12 юли Яник Синер спечели Уимбълдън за втора поредна година и си осигури пета титла от Големия шлем. Така италианецът се доближи до Карлос Алкарас, който има седем "мейджър" трофея.

Двамата съперници доминират в тениса през последните години, поделяйки си повечето важни титли и без да имат сериозни конкуренти. Въпреки това, Брад Гилбърт, бивш тенисист с две участия на четвъртфинали на Голям шлем и опитен треньор, заяви, че не смята, че Синер и Алкарас вече са в топ 10 на всички времена.

"Ако са здрави и се представят много по-добре от съперниците си, те ще бъдат начело в списъка. Но в момента не са в топ 10", заяви Гилбърт, цитиран от "Пунто де Брейк".

"Ясно е, че номер 1 е Новак Джокович. Рафа Надал е номер 2, Роджър Федерер номер 3, Пийт Сампрас номер 4, Бьорн Борг номер 5 и Род Лейвър номер 6. „От 7-мо до 10-то място е трудно решение. За мен Андре Агаси е на 7-о, Джон Макенроу на 8-о, заради невероятния му баланс на двойки, Джими Конърс на 9-о и Иван Лендъл на 10-о“, добави той.

Гилбърт уточни, че дори може да се спори дали Синер и Алкарас могат да бъдат включени в топ 15.

„И ако смятате, че те следват, тогава все още можете да поставите от 11-то до 15-о място Матс Виландер, Стефан Едберг, Борис Бекер, Кен Розуол, Джон Нюкомб... Има много момчета в топ 15, според мен“, каза Гилбърт.

„Когато и двамата достигнат 8 или 10 титли от Големия шлем и имат дълга кариера, могат да напреднат в класацията. Но ако не го направят, не мога да ги включа в списъка“, заключи треньорът.

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