Жребият за US Open 2026: Алкарас и Джокович в една половина с потенциален полуфинал

Жребият за Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open 2026) предостави изключително интригуващ сценарий в мъжката схема. В отсъствието на световния номер 1 Яник Синер, вторият поставен Карлос Алкарас и четирикратният шампион Новак Джокович попаднаха в една и съща половина от схемата, което означава, че могат да се изправят един срещу друг на полуфинал в Ню Йорк.

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Шампионът от 2025 година Карлос Алкарас се завръща на корта след четиримесечно отсъствие поради контузия на дясната китка. Испанецът започва защитата на титлата си с мачове срещу опасни съперници. В първи кръг препятствието пред него е Роман Сафиулин, а после може да играе с италианеца Матео Арналди.

С напредването на турнира предизвикателствата за Алкарас стават още по-сериозни. В неговата четвърт попадат американците Бен Шелтън и Томи Пол, както и френският талант Артур Фис и опитният грък Стефанос Циципас. Испанецът ще трябва да показва най-добрия си тенис, за да стигне до финалната четворка.

Четирикратният победител в Ню Йорк Новак Джокович продължава преследването на рекордния 25-и трофей от Големия шлем. Сръбският ветеран започва участието си срещу аржентинеца Мариано Навоне, а във втория кръг може да се изправи срещу победителя от сблъсъка между трикратния шампион от Шлема Стан Вавринка и Матео Беретини.

В по-късните етапи на своята четвърт Джокович може да срещне американския представител Брандън Накашима, а на четвъртфиналите го очаква потенциален двубой с бившия шампион от US Open Даниил Медведев.

Възможният полуфинал между Алкарас и Джокович обещава поредна глава от тяхното невероятно съперничество. По-рано през сезона двамата се срещнаха на финала на Откритото първенство на Австралия, където Алкарас триумфира с 3-1 сета (2-6, 6-2, 6-3, 7-5). В миналогодишното издание на US Open 2025 Джокович пък надделя на полуфиналите с 3-0 сета (6-4, 7-6(4), 6-2). С оглед на равния им баланс и огромния залог, евентуален техен сблъсък ще бъде сред основните акценти на турнира.

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