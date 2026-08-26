Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно на смесени двойки в САЩ, но впоследствие отпадна

Очакванията за изключително труден и оспорван първи мач срещу доказаните специалисти на двойки Ерин Раутлиф и Лойд Гласпул бързо бяха отнесени от високото темпо на корта. Звездният тандем между Серина Уилямс и Карлос Алкарас направи своя официален дебют в надпреварата по смесени двойки на US Open и постигна бърз и категоричен триумф с 5:3, 4:1 за по-малко от един час игра.

Това бе първият мач за атрактивната двойка в Ню Йорк, която участва в основната схема на турнира с покана от организаторите (уайлд кард). Влизането им на корта привлече огромно внимание, а срещу тях стояха опитните Раутлиф и Гласпул, преминали през квалификациите. Въпреки рутината на съперниците, Алкарас и Уилямс овладяха инициативата отрано и спечелиха първия сет с 5:3.

Във втория сет отборът на Уилямс и Алкарас доминираше напълно и бързо приключи спора при 4:1. За по-малко от час атрактивната комбинация между легендарната американка и испанския шампион демонстрира страхотна ефективност и подпечата класирането си за следващия кръг на турнира.

Звездната двойка обаче бързо срещна последната си обща изява нататък, тъй като отпадна още в следващия си мач, който бе съвсем скоро. Атрактивният звезден тандем отпадна на четвъртфиналите в турнира по смесени двойки след загуба с 5:4(4), 4:1 от поставените под номер 4 Флавио Коболи и Белинда Бенчич.



Първият сет бе изключително оспорван и премина през тайбрек, спечелен от Коболи и Бенчич със 7:4 точки. Във втората част италианецът и швейцарката наложиха пълен контрол върху случващото се на корта и бързо затвориха мача с 4:1 гейма.



С успеха си Флавио Коболи и Белинда Бенчич си осигуриха място на полуфиналите на US Open. В битка за място на финала те ще се изправят срещу семейния дует Гаел Монфис и Елина Свитолина, които също продължават силното си представяне в Ню Йорк.



За Карлос Алкарас това бе важна крачка за навлизане в състезателен ритъм след претърпяната контузия на китката, поради която отсъстваше от корта от април насам. След отпадането при смесените двойки, испанският тенисист насочва изцяло вниманието си към турнира на сингъл, където ще преследва защита на своята титла.

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