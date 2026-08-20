Карлос Алкарас обяви, че ще участва на Откритото първенство на САЩ

Испанският тенисист Карлос Алкарас обяви, че ще участва на Откритото първенство на САЩ, което започва следващата седмица. Той обяви завръщането си, използвайки слогана „Here We Go“. Тази фраза стана известна благодарение на италианския спортен журналист Фабрицио Романо, а постът на тенисиста е направен в партньорство със самия Романо,

Алкарас не е играл от месец април насам поради контузия на китката. Заради това той пропусна "Уимбълдън" и "Ролан Гарос", където беше шампион от миналата година. Сега той ще защитава титлата си на турнира от Големия шлем в Ню Йорк.

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