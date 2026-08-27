Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5, закриваме!

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с няколко поредни публикации, след като ЦСКА загуби с 0:2 и с общ резултат 0:5 срещу ОФИ Крит отпадна от Лига Европа. "Червените" все пак ще имат мачове в евротурнирите през есента - отборът от Борисовата градина продължава в основната фаза на Лига на конференциите.

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"Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!", гласи последният пост във "Фейсбук" на бизнесмена относно армейците.

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