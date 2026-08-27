Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5, закриваме!

Цветомир Найденов: Ако ОФИ ни бият някога 0:5, закриваме!

  • 28 авг 2026 | 00:34
  • 515
  • 0

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с няколко поредни публикации, след като ЦСКА загуби с 0:2 и с общ резултат 0:5 срещу ОФИ Крит отпадна от Лига Европа. "Червените" все пак ще имат мачове в евротурнирите през есента - отборът от Борисовата градина продължава в основната фаза на Лига на конференциите.

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

"Ако ОФИ ни бият някога 0:5… закриваме… няма смисъл!", гласи последният пост във "Фейсбук" на бизнесмена относно армейците.

Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите
Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вальо Илиев: Стоим напълно зад Христо Янев, няма да взимаме нови на всяка цена

Вальо Илиев: Стоим напълно зад Христо Янев, няма да взимаме нови на всяка цена

  • 27 авг 2026 | 23:26
  • 2034
  • 14
Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

  • 27 авг 2026 | 23:13
  • 11072
  • 94
Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 22:51
  • 24566
  • 27
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 124906
  • 1184
Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

Викове "Оставка" след втория гол на ОФИ

  • 27 авг 2026 | 22:42
  • 15285
  • 78
Сектор "Г" с ефектна хореография

Сектор "Г" с ефектна хореография

  • 27 авг 2026 | 21:26
  • 6375
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 124906
  • 1184
Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

  • 27 авг 2026 | 23:13
  • 11072
  • 94
Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

Ето всички възможни съперници на Левски в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 22:51
  • 24566
  • 27
Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите

Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите

  • 28 авг 2026 | 00:31
  • 1881
  • 1
Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

  • 27 авг 2026 | 23:51
  • 15438
  • 11
Реал Мадрид гостува на Арсенал, ПСЖ приема Барселона, а Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

Реал Мадрид гостува на Арсенал, ПСЖ приема Барселона, а Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

  • 27 авг 2026 | 20:15
  • 51790
  • 31