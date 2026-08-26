Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

Венцислав Христов е новият изпълнителен директор на ПФК Локомотив Пловдив!

Фенове на Локо към Крушарски: Ако ви е останала поне капка чест - напуснете като мъж!

Новината стана факт официално днес. Венцислав Христов е роден на 09.11.1988 година в София. Той е добре познато име във футболните среди. Като футболист се е състезавал за тимовете на Берое, Левски, Риека, Шкендербеу, СКА-Хабаровск, Черноморец (Бургас), Арда и др. В периода от 2013 година до 2016 година е част и от националния отбор на България.

След края на своята състезателна кариера работи като спортен директор в Рилски спортист. Новият изпълнителен директор ще даде пресконференция за представителите на медиите на по-късен етап. ПФК Локомотив пожелава успех на Венцислав Христов!

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