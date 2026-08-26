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  3. Локомотив (Пловдив) отнесе най-голямата глоба след кръга, Левски също е санкциониран

Локомотив (Пловдив) отнесе най-голямата глоба след кръга, Левски също е санкциониран

  • 26 авг 2026 | 17:20
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Локомотив (Пловдив) отнесе най-голямата глоба след кръга, Левски също е санкциониран

БФС обяви наказанията след шестия кръг на efbet Лига. Единствено два отбора получават санкции - Левски и Локомотив (Пловдив). “Сините” трябва да заплатят 155 евро заради използване на димки, докато глобата за “смърфовете” е по-висока и те са наказани с 1960 евро.

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Ето какво пишат от БФС:

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. В от ДП /2026/2027/, ДК наказва  ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.

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