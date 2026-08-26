Фенове на Локо към Крушарски: Ако ви е останала поне капка чест - напуснете като мъж!

Привържениците на Локомотив Пловдив, обединени в групата "The Magic of Plovdiv", излязоха с остро обръщение към собственика на клуба Христо Крушарски. Те използваха официалната си страница във Фейсбук, за да го призоват да се оттегли като мъж, ако все още му е "останала поне капка чест".

Sportal.bg публикува без редакторска намеса съобщението на "The Magic of Plovdiv":

Г-н Крушарски – само защото обноските ни задължават!

Може би тези редове изобщо няма да ви интересуват. Може би ще ги подминете, а може би поне за момент ще се замислите. Но сърцата ни се пръскат – не можем повече да мълчим! Не можем повече да приемаме тази болка и тази поредна разруха, която според нас вие нанасяте на любимия ни клуб.

Ако се върнете назад през всички тези години – винаги сме се отнасяли към вас с уважение и респект. Не защото сте го заслужавали всеки ден или всеки сезон, а защото уважаваме всеки човек, който заема отговорна позиция начело на клуба ни – на отбора, който обичаме. Знаем и оценяваме, че сте помагали на децата на Локомотив.

Но вече не можем да търпим поведението ви – тази необяснима арогантност, с която срамите не само себе си, а и всички нас, и най-вече емблемата на Локомотив!

Постоянните обещания за инвеститори.

Постоянните обещания за инвестиции в ДЮШ.

И вечните изходящи трансфери на всеки футболист, който направи по-силен сезон.

Да, знаем, че се гордеете с произхода си от село !

Но ние не сме като вас!

Ние се гордеем, че сме пловдивчани!

Гордеем се, че сме привърженици на отбор, роден в сърцето на нашия хилядолетен град.

Гордеем се, че помагаме и винаги сме насреща, когато клубът ни има нужда.

Затова дойде време да говорим. Защото ако мълчим днес, рискуваме утре да няма какво да спасим!

На всички ни е ясно, че клубът няма да бъде продаден. Защото той очевидно продължава да бъде за вас доходи от държавни поръчки и медийни изяви. Но това, което вие наричате "бизнес“, за нас се превръща в разруха за Локомотив.

Затова ви казваме директно:

Не мъчете повече Локомотив!

Няма нищо срамно в това да признаете, че не можете да издържате клуб от мащаба на Локомотив.

Не е срамно да не разбирате от футбол.

Не е срамно, че не сте намерили хората, които могат да развият клуба.

Не е срамно и да признаете, че не сте успели да изградите екип, който да работи успешно с вас.

Срамно е обаче да виждате, че не се справяте, и въпреки това да продължавате по същия път!

Инатът ви, постоянната нужда от поредната медийна изява и личните ви интереси превръщат пропастта между вас и хората, които обичат Локомотив, във все по-дълбока.

Срамно е, че никога не събрахте смелост да признаете: "Не успях. Не мога. Нужен е друг човек.“

Срамно е да печелите от гърба на Локомотив, докато служители остават без заплати с месеци. Да ги лишавате от сигурност, от спокойствие, от възможността да осигурят нормален живот на семействата си и да посрещнат празниците без страх и притеснение.

Срамно е, че не успяхте да се държите достойно за името и историята на клуб като Локомотив Пловдив.

Неуважаеми господин Крушарски – за нас вие вече нямате нашата подкрепа!

Няколко години в долните дивизии биха били по-добри от още няколко години мъка с вас начело.

По-добре да сме там, но да живеем в истината, отколкото постоянно да се преструваме, че всичко е наред.

Локомотив е много повече от бизнес.

Локомотив е история.

Локомотив е чест.

Локомотив е Пловдив.

Локомотив е хората, които го носят в сърцето си!

И ако ви е останала поне капка чест – отстъпете!

Напуснете с високо вдигната глава.

Като мъж.

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