ЦСКА пусна в продажба билети за битката с Черно море

ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя с Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (30 август) от 21:15 часа, а от днес феновете ще могат да си закупят пропуски онлайн. От билети ще се продават и на касите на стадион “Васил Левски”.
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Ето какво пишат от ЦСКА:
Армейци,
Билетите за предстоящия домакински двубой от 7-ия кръг на Първа професионална лига срещу Черно море вече са в продажба.
Срещата ще се играе на 30 август (неделя) от 21:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
Днес (28 август) пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а от утре (29 август) и на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч.). В деня на мача (30 август) касите ще работят от 16:00 ч. до началото на второто полувреме. На 29 и 30 август билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).
Цените на билетите са както следва:
• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 20 евро
• Сектор А – 15 евро
• Сектор Г – 8 евро
• Сектор Б, блок 26 (гости) – 8 евро.
Купи билет: https://shorturl.at/HGYrz
Повече информация: https://shorturl.at/CSp6A
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