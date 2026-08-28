ЦСКА пусна в продажба билети за битката с Черно море

ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя с Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в неделя (30 август) от 21:15 часа, а от днес феновете ще могат да си закупят пропуски онлайн. От билети ще се продават и на касите на стадион “Васил Левски”.

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Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Билетите за предстоящия домакински двубой от 7-ия кръг на Първа професионална лига срещу Черно море вече са в продажба.

Срещата ще се играе на 30 август (неделя) от 21:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Днес (28 август) пропуски могат да бъдат закупени онлайн, а от утре (29 август) и на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-19:00 ч.). В деня на мача (30 август) касите ще работят от 16:00 ч. до началото на второто полувреме. На 29 и 30 август билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

• Сектор А, Ложи – 20 евро

• Сектор А – 15 евро

• Сектор Г – 8 евро

• Сектор Б, блок 26 (гости) – 8 евро.

Купи билет: https://shorturl.at/HGYrz

Повече информация: https://shorturl.at/CSp6A

САМО ЦСКА!

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