Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

Днес ЦСКА разбра противниците си за основната фаза в Лига на конференциите. Там “червените” ще са домакини на Монако, Трабзонспор и Тюн, а ще гостуват на Панатинайкос, КуПС Купио и Нордселанд.

Ето как предстоящите противници на българскя тим стигнаха до тази фаза на турнира:

Монако

Френският тим завърши седми в местното първенство през миналия сезон. За да стигне до основната фаза той трябваше да играе плейоф срещу Гурник Забже. Монегаските не срещнаха кой знае какви трудности, тъй като спечелиха и двата двубоя. Първо надиграха с 3:2 поляците като гост, а след това и с 4:1 като домакин. Между двете срещи спечелиха и една от първенството - гостуване на Льо Авър с 1:0.

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Панатинайкос

Гръцкият гранд привлече футболисти за около 27 млн. евро, тъй като през миналия сезон завърши четвърти, на цели 20 точки зад шампиона АЕК. Взе Иняки Пеня от Барселона, Де Фрай от Интер, искания от Левски и ЦСКА Кингс Кангва от Апоел (Беер Шева) за 3,8 млн. А най-скъпото попълнение е Рики ван Дронгелен за 5 млн. евро от турския Самсунспор.

ПАО трябваше да преодолее три съперника, за да стигне до основната фаза. Гърците го направиха по идентичен начин. Стартираха с победа като гост над унгарския Пакши с 2:1, а реваншът завърши 2:2. След това елиминираха трудно ЦСКА 1948. Първият двубой в Атина завърши 1:1. Мачът в София влезе в продължение след ново 1:1 и там ПАО реализира втори гол за успеха с 2:1.

В плейофа отборът от Атина отново преодоля трудно съперник. Първо направи домакинско 2:2 с Храдец, а след това спечели гостуването с 2:1 след пордължения.

КуПС Купио

КуПС Купио е шампион на Финландия и лидер в сегашния сезон след 21 изиграни кръга.

Отборът стартира от първия квалификационен кръг на ШЛ, където срещна Вардар. Финландците спечелиха с 2:0 първия мач в Скопие и след поражение с 2:3 на реванша продължиха напред.

След това отпаднаха от Сабах след две поражения - 0:1 и 0:2. В третия квалификационен кръг на Лига Европа отпада от Университатя (Крайова) след 1:1 и поражение с 1:2 в Румъния.

В плейофа за ЛК финландците елиминират Шамрок (Роувърс). Първата среща в Ирландия завършва 1:1, а реванша - 1:0.

Трабзонспор

Тимът от Черно море финишира на трета позиция в Сюперлиг и това го прати в плейофите на Лига Европа. Там обаче турците претърпяха истинско крушение и загубиха на два пъти от Ференцварош - 0:1 и 0:4 в Будапеща. Все пак еуфорията на феновете в града е огромна, след като в състава бе привлечен звездата на Египет и доскорошна емблема на Ливърпул Мохамед Салах.

Нордселанд

Датчаните завършиха на трета позиция в класирането на местния шампионат и това ги прати във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите. След слабо начало и загуба с 0:1 от шведския ГАИС в реванша Нордселанд се раздвижи и разби съперника с 6:0. В третия кръг нямаше проблеми с исландския Валур - 2:0 и 5:0, а в плейофите датчаните взеха победи с 1:0 и 3:2 над Санкт Гален.

През 2023 година Нордселанд победи като домакин Лудогорец със 7:1.

Тюн

Швейцарците изненадващо станаха шампион на страната и това ги изпрати в най-комерсиалния футболен турнир. Тимът обаче отпадна още от първия си съперник и във втория кръг бе отстранен от Динамо (Загреб) след 1:1 и 2:3 в Хърватия и трябваше да се премести в Лига Европа. Там в третия кръг бе победен исландския Викингур с 3:0 като домакин и загуба 2:3 като гост. В плейофите обаче Тюн бе разбит със 0:7 от Лех Познан и протоколно равенство 2:2 в реванша, което им донесе билет за Лигата на конференциите. Любопитен факт е, че мачовете на отбора се отличават с много голове и висока резултатност.

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