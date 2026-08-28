Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София

ЦСКА срещу Монако! Това отреди тегленият днес жребй за основната фаза в Лига на конференциите. Отборът от втора урна за "червените" е Панатинайкос.
“Червените” са в шеста урна, като отборът с втори най-висок коефициент след швейцарския шампион Тюн.
Съперниците на ЦСКА:
Монако (домакин)
Панатинайкос (гост)
КуПС Купио (гост)
Трабзонспор (домакин)
Нордселанд (гост)
Тюн (домакин)
Първа урна:
Аталанта (Италия)
Брага (Португалия)
Аякс (Нидерландия)
Фрайбург (Германия)
Монако (Франция)
Копенхаген (Дания)
Втора урна:
Мидтиланд (Дания)
Цървена звезда (Сърбия)
Гент (Белгия)
Панатинайкос (Гърция)
Пафос (Кипър)
Брайтън (Англия)
Трета урна:
Лугано (Швейцария)
Хетафе (Испания)
КуПС (Финландия)
Твенте (Нидерландия)
Борац (Босна)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)
Четвърта урна:
Синт-Труиден (Белгия)
Бран (Норвегия)
Хартс (Шотландия)
Кайрат (Казахстан)
Трабзонспор (Турция)
Университатя Крайова (Румъния)
Пета урна:
Рига (Латвия)
Хайдук Сплит (Хърватия)
Яблонец (Чехия)
Нордселанд (Дания)
АГФ (Дания)
Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)
Шеста урна:
Тун (Щвейцария)
ЦСКА (България)
Кауно Жалгирис (Литва)
Мялби (Швеция)
Иберия (Грузия)
Егнатия (Албания)