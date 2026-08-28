Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София

ЦСКА срещу Монако! Това отреди тегленият днес жребй за основната фаза в Лига на конференциите. Отборът от втора урна за "червените" е Панатинайкос.

“Червените” са в шеста урна, като отборът с втори най-висок коефициент след швейцарския шампион Тюн.

Съперниците на ЦСКА:



Монако (домакин)

Панатинайкос (гост)

КуПС Купио (гост)

Трабзонспор (домакин)

Нордселанд (гост)

Тюн (домакин)



Първа урна:

Аталанта (Италия)

Брага (Португалия)

Аякс (Нидерландия)

Фрайбург (Германия)

Монако (Франция)

Копенхаген (Дания)

Втора урна:

Мидтиланд (Дания)

Цървена звезда (Сърбия)

Гент (Белгия)

Панатинайкос (Гърция)

Пафос (Кипър)

Брайтън (Англия)

Трета урна:

Лугано (Швейцария)

Хетафе (Испания)

КуПС (Финландия)

Твенте (Нидерландия)

Борац (Босна)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Четвърта урна:

Синт-Труиден (Белгия)

Бран (Норвегия)

Хартс (Шотландия)

Кайрат (Казахстан)

Трабзонспор (Турция)

Университатя Крайова (Румъния)

Пета урна:

Рига (Латвия)

Хайдук Сплит (Хърватия)

Яблонец (Чехия)

Нордселанд (Дания)

АГФ (Дания)

Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)

Шеста урна:

Тун (Щвейцария)

ЦСКА (България)

Кауно Жалгирис (Литва)

Мялби (Швеция)

Иберия (Грузия)

Егнатия (Албания)

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