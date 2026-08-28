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ЦСКА припомни как на два пъти отстрани Монако и Панатинайкос

  • 28 авг 2026 | 18:12
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ЦСКА научи съперниците си в основната фаза на УЕФА Лига на конференциите. Днешният жребий в Монако отреди армейците да приемат у дома френския Монако, турския Трабзонспор и швейцарския Тюн, и да гостуват на гръцкия Панатинайкос, финландския КуПС Куопио и датския Нордселанд.

Мачовете ще се играят между октомври и декември на следните дати - 15 октомври, 22 октомври, 5 ноември, 26 ноември, 10 декември и 17 декември.

Предстои УЕФА да определи официалната програма за мачовете. В тази връзка "червените" припомниха историческите си сблъсъци срещу два от съперниците - Монко и Панатинайкос.

"ЦСКА има отлични спомени от двубоите с Монако и Панатинайкос. Армейците са успявали да елиминират монегаските два пъти. В първия случай през сезон 1982/83 г. тимът на Аспарух Никодимов завършва 0:0 при гостуването си от 1/16-финалите в турнира за КЕШ, а в реванша печели след продължения с 2:0.

През сезон 1984/85 г. ЦСКА отново отстранява Монако – този път в турнира за Купата на УЕФА. Първият двубой в Княжеството завършва 2:2, а на реванша в София червените печелят с 2:1.

При последната среща между двата отбора през сезон 2005/06 г. в груповата фаза на Купата на УЕФА Монако взима победата с 2:1 у дома.

ЦСКА взима скалпа на Панатинайкос също на два пъти – през сезон 1972/73 г. нашият отбор отстранява гръцкия първенец на 1/16-финалите за КЕШ след 2:1 в София и 2:0 в Атина. При втория сблъсък – през сезон 1988/89 г. на осминафинал за КНК, тимът на Димитър Пенев постига нови две победи – 2:0 у дома и 1:0 в Атина.

До този момент ЦСКА не се е изправял срещу останалите 4 отбора от настоящето издание на Лигата на конференциите – Трабзонспор, КуПС Куопио, Тюн и Нордселанд", разяснява сайтът на тима.

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