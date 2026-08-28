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Рафа Леао още не е решил бъдещето си

  • 28 авг 2026 | 12:45
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Рафа Леао още не е решил бъдещето си

Нападателят Рафаел Леао все още не е взел решение за бъдещето си, докато настоящият му клуб Милан е готов да приеме оферти от Астън Вила или Галатасарай, въпреки че футболистът предпочита Висшата лига, твърди португалският вестник Record. Миланският гранд беше принуден да намали първоначално желаната сума от 60 милиона евро до около 50 милиона, а по различни начини и Астън Вила, и Галатасарай са готови да покрият тази цена, така че в крайна сметка решението трябва да зависи от самия играч.

Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао
Милан прие офертата и на Галатасарай за Рафа Леао

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери се опитва да убеди Леао, като му се обадил директно, за да представи проекта на клуба от Бирмингам, а португалецът вече потвърди, че смята, че Висшата лига за по-подходяща за неговия стил, отколкото Серия А. Милан обаче не е напълно доволен от предложението на Вила, което представлява договор под наем със задължение за закупуване в края на сезона, докато Галатасарай е готов да плати веднага пълни 45 милиона евро, плюс 5 милиона допълнителни бонуси.

Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галатасарай
Астън Вила хвърля бомбата броени дни преди прозореца да затвори и е напът да отмъкне Леао под носа на Галатасарай
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Снимки: Gettyimages

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