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Аморим за Леао и защо трима други няма да бъдат допуснати да тренират с Милан повече

  • 27 авг 2026 | 16:26
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Треньорът на Милан Рубен Аморим потвърди, че Рафаел Леао няма да бъде в групата за предстоящия мач от Серия А срещу Венеция. Португалският специалист също така обясни защо Юсуф Фофана, Сантиаго Хименес и Фикайо Томори не са част от състава му и няма да им бъде позволено да тренират с първия отбор, ако не напуснат клуба през летния трансферен прозорец.

„Трудно е да се говори за индивидуални ситуации. Обещавам ви, на следващата пресконференция можете да питате всичко за пазара, ще обясня всичко.“

Все пак той коментира Леао, потвърждавайки, че португалецът няма да бъде част от състава срещу Венеция, тъй като е провел само една тренировка с първия отбор.

„Що се отнася до играчите, които ще участват в мача (срещу Венеция), ще получите списъка с групата. Леао имаше една тренировка с нас. Той все още не е напълно готов в сравнение с останалите. Няма да играе в мача. Ще избера най-добрите.“„Просто трябва да изчакаме пет дни и тогава, в края на пазара, можем да говорим за всичко, защото имаме обяснение. Няма да имаме какво да крием. Но нека изчакаме края на пазара.“

По-късно той добави: „Леао е много, много силен играч. Ако е с правилната нагласа, може да играе във всеки отбор в света, но трябва да има правилната нагласа.“

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„Понякога достигаш момент, в който трябва да отидеш на друго място, така че ние сме в този момент. Вие знаете по-добре от мен какво се случва. Нека изчакаме, да се съсредоточим върху Венеция, защото не сме говорили за Джовани Стропа, как играят те, спечелили са почти всеки мач в Серия Б, така че съм много притеснен за този мач, първият ни на „Сан Сиро“. Обещавам ви, на следващата пресконференция ще говоря с вас за пазара.“

Аморим обясни и защо е решил да остави Томори, Фофана и Хименес извън състава си. Те не са получили номера и няма да им бъде позволено да тренират с първия отбор, ако все още са в клуба през септември.

„Знаете, че някои играчи, дори и да не напуснат клуба, няма да бъдат част от отбора, защото е невъзможно. Не е защото са лоши играчи. Те са много добри играчи и много добри хора, но е невъзможно да се тренира през седмицата с 27 футболисти. Никой няма да бъде подготвен, никой няма да бъде доволен, така че има някои играчи, които ако останат, няма да бъдат част от състава.“„Но ние имаме отговорност и ще осигурим всички условия, всичко необходимо, за да изпълним работата си като клуб.“

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