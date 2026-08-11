MotoGP може да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета не изключи възможността световният шампионат по мотоциклетизъм на писта да последва примера на Формула 1 и да премести Гран При на Катар извън Близкия изток.

Както е известно, заради продължаващия конфликт в Персийския залив, тазгодишното издание на Гран При на Бахрейн във Формула 1 ще се проведе между 2 и 4 октомври на „Сепанг“ в Малайзия. Все още не е ясно каква ще е съдбата на състезанията в Катар и Абу Даби в края на ноември и началото на декември, а в MotoGP също имат дилема със своя кръг на „Лусайл“, който е предвиден за 6-8 ноември.

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Първоначално той беше предвиден за април, но беше отложен след началото на военните действия в Иран. На този етап обаче не е сигурно дали състезанието ще може да се проведе по план и е напълно възможно то да бъде преместено на друго трасе в Европа или Азия.

„Фактът, че ние сме част от семейството на Либърти медия, в което е и Формула 1, така че проблемът е в главите ни. Ситуацията обаче е различна. Ние имаме само едно състезание в Близкия изток и от комерсиална гледна точка, календар с 21 спирки вместо 22 е напълно приемлив.



„Намираме се в момент от годината, в който повечето европейски писти вече са заети. Честно, надявам се да можем да отидем в Катар, за момента това е фокусът ни“, обясни Еспелета.

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За MotoGP няма да е нещо ново да организира по спешност състезание в Европа в последния момент. Припомняме, че през 2024 година, след наводненията във Валенсия, световният шампионат премести финала на сезона си в Барселона, организирайки надпреварата за по-малко от две седмици.

Не е изключено и сега да се случи нещо подобно, още повече като се има предвид, че на 22 и 29 ноември са предвидени надпреварите в Португалия и Валенсия. Първоначалното те бяха предвидени за съответно 15 и 22 ноември, но бяха отложени с по седмица, за да се намести отложеното състезание в Катар.

Снимки: MotoGP

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Снимки: Gettyimages